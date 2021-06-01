Не забудьте пристегнуться: Яндекс добился, чтобы перед показом фильмов зрителей предупреждали об опасных сценах с авто

В Москве число аварий с участием машин такси за последние три месяца снизилось на 30%. Одновременно с этим число погибших в таких ДТП уменьшилось на 75%, а раненых - на 33%. Такие показатели не могут не радовать.

Для обеспечения безопасности на дорогах, на машинах, подключенных к Яндекс.Такси появились специальные наклейки, напоминающие пассажирам о том, что нужно пристегиваться не только садясь на передние сиденье, но и, если вы едете сзади. Это важно, поскольку ремень безопасности в половине аварийных ситуаций спасает жизнь тем, кто едет рядом с водителем, и на 75% снижает вероятность летального исхода для сидящих сзади.

Чтобы добиться снижения аварийности, агрегатор вместе с Дептрансом Москвы запустили общий проект. Перед началом просмотра фильмов в Яндекс.Видео, наравне с предупреждениями о том, что в кинолентах присутствуют сцены курения, будут также высвечиваться предупреждения об опасных сценах с участием автомобилей. В частности, о том, что кто-то из героев кинолент забыл пристегнуться за рулем.

- Мы проверили две тысячи популярных фильмов и оказалось, что в 70% из них есть сцены, где герои не пристегнуты во время поездки на машине. Подобные недочеты обнаружены и новых, и в старых кинолентах, причем как в вечной классике - «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мэри Поппинс, до свидания», «Покровские ворота», так в современных картинах – «Ночной Дозор», «Драйв», «Ла-Ла Ленд», - сообщала ранее пресс-служба Яндекс.Такси. - Теперь, перед началом показа этих фильмов будет высвечиваться предупреждение о необходимости использования ремней безопасности. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасность окружающих вас участников дорожного движения.

В таксопарках к этой инициативе отнеслись положительно.

- Считаю, что это отличная идея - предупреждать зрителей об опасных сценах в фильмах. Но сценаристы и режиссеры тоже должны обращать на такие моменты внимание. Раз по правилам дорожного движения положено, чтобы водители и пассажиры пристегивались, в фильмах герои тоже должны соблюдать общепринятые правила. И не показывать плохой пример, - говорит Алексей Осечинский, директор по эксплуатации группы компании «Автосоюз».

ВАЖНО

63% пассажиров на задних сиденьях никогда не пристегиваются

К сожалению, на данный момент многие пассажиры в России пренебрегают мерами безопасности. Результаты исследования, проведенного Яндекс.Такси и фондом «Движение без опасности», показали, что 63% пассажиров не считают нужным, или забывают пристегнуться на заднем сидении. При этом исследование Governors Highway Safety Association показало, что если бы пассажиры пользовались ремнями безопасности, то число пострадавших на дорогах было бы в 2 раза меньше.