Сотрудники Следственного комитета из Подмосковья приняли участие во флешмобе, выстроившись в слова: «Чужих детей не бывает»

Следственный комитет России приурочил ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, большой флешмоб.

Следственный комитет России приурочил ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, большой флешмоб. В нем приняли участие сотрудники СК из разных регионов, в том числе Московской области.

«Поддержать масштабное межрегиональное мероприятие следователи пригласили кадет, юнармейцев, студентов, учащихся подшефных школ, вожатых детского центра «Океан», - рассказали в ведомстве.

Участники флешмоба выстроились на разных площадках в большие буквы, которые читаются с высоты, при съемке с беспилотника.

«Чужих детей не бывает», - один из девизов Следственного комитета, который также отвечает за расследования любых преступлений, совершенных против несовершеннолетних.

«Участие во флешмобе приняли сотрудники следственных управлений по Иркутской, Калужской и Московской областям, Республикам Калмыкия, Тыва и Кабардино-Балкарской Республике, Приморскому краю и городу Москве, Московского межрегионального и Восточно-Сибирского следственных управлений на транспорте», - рассказали в ведомстве.

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