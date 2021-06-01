Детское такси в Москве: какие правила нужно соблюдать

Самое сложное для мам с ребенком – первая поездка. Об этом они рассказывают таксистам и пишут в личных блогах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В столице продолжает расти количество заказов на услуги детского такси. Родители ежедневно вызывают такси, чтобы поехать с детьми в школу, садик, на занятия по футболу или гимнастике, в поликлинику. Когда в салоне ребенок, требования по безопасности становятся еще выше. Но бывает так, что дети не в восторге от поездок – капризничают и плачут. Да и родители порой ошибаются с выбором автокресла. Как сделать поездку с детьми безопасной и приятной рассказывают родители и таксисты.

Автокресло с собой и конфетки

Пересесть с метро на такси 36-летнюю москвичку Полину Миронову подтолкнули обстоятельства – родилась вторая дочь Лиза. Сидеть долго в четырех стенах дома молодая женщина не хотела, тем более что подруги бесконечно звали на праздники, погулять в парке. Проблема была одна – как поднять коляску в метро.

- Муж, зная мою активность, купил современную облегченную коляску. Она такая универсальная – 4 в 1, в том числе автокресло-переноска. И я теперь передвигаюсь по городу с коляской, но и одновременно с автокреслом, а значит в любой момент могу вызвать такси и ехать по «Детскому тарифу», - рассказала москвичка Полина Миронова.

Вдобавок женщина изучила существующие тарифы и скачала приложение «Яндекс Go», где можно заказать детское кресло. Сейчас в приложении сделали все гораздо удобнее: машина с нужными детскими креслами может приехать по тарифам «Комфорт», «Комфорт +» и Ultima. Для детей от 9 месяцев до 3 лет предназначены кресла с приставным столиком, от 4-х и старше – такие же, но без столика. Если ребенок школьного возраста, то ему скорее всего нужен бустер. Он приподнимает ребенка, чтобы ремень безопасности проходил правильно и надежно его фиксировал. Можно заказать двойное кресло, если понадобится.

- Чаще я езжу сразу с двумя дочками - с Лизой и Мариной. Старшую, как правило, отвозим и забираем из школы по гимнастике. Марине неблизко добираться. Если еще туда она может доехать на автобусе, то обратно одна точно не поедет, - говорит Полина Миронова.

Молодая мама рассказала, что водители, которые приезжают по «Детскому тарифу» более внимательные к пассажирам. Полина обратила внимание, что у таких таксистов всегда высокие оценки за поездки в приложении и даже бывают с собой конфетки для детей.

Комфортно и маме, и ребенку

Самое сложное для мам с ребенком – первая поездка. Об этом они рассказывают таксистам и пишут в личных блогах.

- Бывает читаешь в соцсетях, что таксисты отказывают в поездке, если нет автокресла. А причина, как выясняется в том, что женщина нажала в приложении по привычке тариф «Эконом» и машина приехала, конечно, без автокресла, - рассказывает москвичка Татьяна Новикова.

- А вы помните, как первый раз ехали в такси с детьми?

- Да. Это был самый сложный раз. У меня была малышка на руках и большой рюкзак. Помню, что я хотела быстро сесть в машину, а таксист сказал: «Не торопитесь. Сейчас и вас, и ребенка комфортно разместим». У водителя с собой была и вода, и салфетки. Уже следующие поездки меня не пугали. Кстати, приложение такси запомнило все введенные ранее данные по автокреслу и пожелания. При следующей поездке мне не нужно было ничего нажимать – только адрес.

Сами же таксисты говорят, что работать с детьми допускаются далеко не все водители. Нужно пройти обучение перед допуском на работу по «Детскому тарифу».

- Нас обучают правильно устанавливать и настраивать детские удерживающие устройства. Мы объясняем мамам о важности размещать ребенка в автокресле, почему нужно пристегнуть даже на заднем сиденье. В День защиты детей в начале поездок во всех тарифах изменилось приветствие, приложение голосом напоминает о соблюдении правил безопасности в дороге. Но родители должны думать об этом каждый день, - говорит таксист Андрей Смирнов.

Водители говорят, что пока не все мамы соглашаются с тем, что не стоит держать ребенка на руках. Им кажется, что ребенку неудобно ехать в автокресле. Но тут важно убедиться, что ребенок сытый, сухой и у него свободная одежда, чтобы ничего не давило.

- Если ребенок никогда не ездил в такси, а вам предстоит длительная поездка в другой город, то лучше это сделать в первой половине дня. Малыши в это время, как правило, выспавшиеся и веселые. С собой я всегда вожу пластмассовые игрушки: белочку и собачку. Если родители не против, то они дают их своим детям, чтобы развлечь во время поездки, - рассказал таксист Сергей Кузнецов.

Ненадолго отвлечь ребенка могут музыка и сказки, звуки природы и песни птиц. Такие мелодии и музыкальные подборки родители могут заранее подготовить и включить малышу.