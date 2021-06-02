Старт благоустройства острова Балчуг в Москве: Четыре набережные, три переулка, улица и сквер станут удобнее для прогулок

Виды отсюда открываются - закачаешься!

Летнее обновление столичных улиц набирает обороты. Теперь настал черед одного из самых известных исторических районов Москвы - острова Балчуг или, как его еще называют, Золотого острова. Виды отсюда открываются - закачаешься! Кремль, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, парк «Зарядье», Москва-река. Как раз вдоль воды и занялись сейчас комплексным благоустройством.

«Работы стартовали на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской, в Фалеевском переулке и Репинском сквере, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Немного раньше они начались также на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках. Благоустройство проводится по единой концепции преображения столичных набережных, чтобы сделать территорию у воды комфортной и функциональной».

Фото: предоставлено пресс-службой

По его словам, одна из фишек проекта - разделение пространства. Историческая зона появится вдоль линии домов, а современная - у воды. Для этого поставят разные уличные фонари. Некоторые из них будут оформлены под старину и по внешнему виду напомнят газовые.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЮТ

- все воздушные провода уберут в подземные коллекторы;

- проведут реконструкцию водосточной сети с установкой новых дождеприемных колодцев;

- обновят тротуары – их замостят гранитной плиткой;

- уложат асфальтобетонное покрытие на проезжей части;

- парапеты набережных украсят специальной подсветкой из более 500 светильников;

- поставят три остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, а также 15 навигационных стел;

- сохранят зелень вдоль всех набережных. Дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Благодаря этому тротуары спрячутся за листвой от проезжей части и превратятся в безопасную пешеходную зону;

- обновят газоны и разобьют 5,6 тысяч квадратных метров цветников.

КОГДА ОТКРОЮТ

Основное благоустройство острова Балчуг планируют завершить к сентябрю 2021 года.

КСТАТИ

С 2011 года в столице отремонтировали 32 набережные общей длиной около 60 километров. В исторической части города открылся единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от «Москва-Сити» до Таганской площади.