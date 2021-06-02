Мобильные инспекторы появились в восьми округах Москвы

Специалисты Госинспекции по недвижимости выезжают на проверки города на электрических самокатах. Фото: Shutterstock

В центре столицы с мая прошлого года действует в пилотном режиме проект «Мобильный инспектор». Специалисты Госинспекции по недвижимости выезжают на проверки города на электрических самокатах. На таком транспорте можно оперативно осмотреть больше территорий. Опыт удался, и теперь проект стартует еще в восьми округах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Мобильный инспектор» специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном округе, - отметил заммэра. - После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его дальше. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая Новую Москву».

Теперь инспекторы на самокатах выезжают также для мониторинга территорий Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного округов и Зеленограда.

«Предложенные сотрудникам Госинспекции по недвижимости электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час и на одном заряде могут покрывать расстояние в 35 - 55 километров, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Это позволяет инспекторам в течение одного рабочего дня сэкономить порядка 3 часов времени».

Во время обследования города специалисты контролируют законность использования нежилых построек и земель, а также устраняют нарушения.

Кстати, Госинспекция по недвижимости стала единственным ведомством среди надзорных органов правительства Москвы, использующим в своей работе электрические самокаты. При этом в России уже есть успешный опыт применения такого транспорта разными службами. Например, некоторые сотрудники МЧС РФ также патрулируют столичные парки на электросамокатах. В российских городах схожий вид двухколесного транспорта – электроскутеры – применяется в работе патрульно-постовой службы полиции.