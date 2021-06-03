Московское метро за МКАДом: Какими будут восемь новых станций

Проектное решение будущей станции московского метро "Внуково". Фото: mos.ru

Метро выходит дальше за МКАД сразу на нескольких участках. Напомним, сейчас с внешней стороны кольцевой автодороги работают уже 29 станций столичной подземки. А в скором времени их будет 37.

«Сегодня строим восемь станций за пределами МКАД в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном округах столицы, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Их планируется открыть до 2024 года».

Кроме этого, готовится строительство двух новых линий – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе начинаются от Московского центрального кольца и далее выходят за МКАД соответственно в южном и северо-западном направлениях. Длина Рублево-Архангельской линии - около 19 километров, на ней разместятся 9 станций. Бирюлевская линия растянется на 43 километра и 17 станций. Эти проекты пока в разработке.

В столичном Стройкомплексе рассказали, как будут выглядеть восемь новых станций и когда они примут пассажиров.

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

«Новомосковская»:

Тепло ли тебе, пассажир?

Где: в районе улицы Потаповская Роща, за станцией метро «Коммунарка».

Что будет: павильон и платформу оформят в стиле хай-тек. С улицы сооружение будет похоже на космический корабль - с огромными панорамными окнами и крышей обтекаемой формы. Внутри на чёрном потолке - встроенные светодиодные полосы, на полу - серый гранит. Все сверкает и блестит, словно на орбитальной станции.

Сколько пассажиров примет: около 100 тысяч человек в сутки.

В чем польза: поездки по городу станут удобнее для тех, кто живет и работает в Новомосковском округе и районе Южное Бутово. Сейчас это почти 70 тысяч человек. К тому же станцией смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

«Новомосковская» будет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро. Для этого там поставят больше вентиляционной техники для увеличения подачи теплого воздуха. Вдобавок дополнительно утеплят вестибюли и закроют путевые стены двойными стеклопакетами.

Фото: ГК «Моспроект-3». В архитектурное оформление могут быть внесены изменения.

Чтобы максимально согреть пассажиров, специалисты городской группы компаний «Моспроект-3» придумали нестандартные инженерные решения. Им удалось вписать технику в конструктивную оболочку и не нарушить архитектуру станции.

Фото: ГК «Моспроект-3». В архитектурное оформление могут быть внесены изменения.

«Мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса», - рассказала гендиректор «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Когда откроют: ориентировочно до конца 2023 года.

Фото: ГК «Моспроект-3». В архитектурное оформление могут быть внесены изменения.

ЛЮБЛИНСКО-ДМИТРОВСКАЯ ЛИНИЯ

«Физтех»:

Студентам везет

Где: вдоль Дмитровского шоссе, севернее бульвара Академика Ландау, в поселке Северный рядом со строящимся комплексом Московского физико-технического института (МФТИ).

Фото: mos.ru

Что будет: внутри и снаружи станцию оформят в сером и белом тонах. Необычные колонны-фонари поставят рядом с лавочками в пассажирской зоне платформы. С улицы павильон напомнит сооружение в древнегреческом стиле - с колоннами по всему периметру здания.

Сколько пассажиров примет: около 60 тысяч человек в сутки.

В чем польза: ускорятся поездки для жителей района Северный и соседних поселений Московской области. К примеру, отсюда до центра города можно будет добраться на 15 минут быстрее. Кроме того, разгрузятся маршруты наземки, следующие транзитом в сторону центра. При этом снизится автомобильный трафик на Дмитровском шоссе.

Когда откроют: до конца 2022 года.

КАЛИНИНСКО-СОЛНЦЕВСКАЯ ЛИНИЯ

«Пыхтино»:

Первым делом - самолеты!

Где: вдоль Боровского шоссе, в районе одноименной деревни и жилого комплекса «Солнцево Парк».

Что будет: фишкой павильона станут разные путевые стены. Из-за перепадов высоты в этом районе одна стена будет глухой, как на большинстве станций подземки. А другая - с панорамным остеклением.

Фото: mos.ru

Главная тема дизайна станции - авиация. Это объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим имена известных отечественных лётчиков и авиаконструкторов.

Глухую путевую стену украсят хронологической лентой, посвящённой истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. На потолке - световые конструкции в виде цилиндров-турбин. Над эскалатором - модель самолета Ту-144.

Фото: mos.ru

Сколько пассажиров примет: более 300 тысяч человек в сутки.

В чем польза: удобнее станет ездить жителям и работникам Новой Москвы, а также посетителям аэропорта Внуково. Метро станет ближе и для тех, чьи дома и офисы находятся в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе.

Когда откроют: в 2023 году.

«Внуково»:

К трапу подано

Где: около паркингов одноименного аэропорта.

Что будет: дизайн, напоминающий оформление терминала «А» аэропорта Внуково. Здесь все посвящается гражданской авиации, истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого назван аэропорт. На стенах вдоль путей - рисунки пролетающих над Россией самолётов. Над платформой - портреты авиаконструкторов - их создателей.

Фото: mos.ru

На станции откроют два выхода. Первый - в подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к «Аэроэкспрессу». Второй - на Вокзальную площадь через наземный павильон.

Сколько пассажиров примет: более 300 тысяч человек в сутки.

Фото: mos.ru

В чем польза: путешественники смогут выбрать максимально удобный транспорт до аэропорта и города - аэроэкспресс, автобус, троллейбус, такси, машину каршеринга или метро. Поездки во Внуково ускорятся и станут комфортнее.

Когда откроют: в 2023 году.

ТРОИЦКАЯ ЛИНИЯ

«Славянский мир»:

Жар-птица в древней пещере

Где: на 42-м км внешней стороны МКАД в поселении Мосрентген в Новой Москве.

Фото: mos.ru

Что будет: станцию оформят в оранжево-серых тонах. На стенах вдоль путей - изображения мифологических животных и птиц, похожие на древние наскальные рисунки в пещерах. Потолок - из перекрещивающихся реек, в которые встроят светильники. Наземный павильон, словно сложенный из гигантских каменных валунов, украсят тематическими рисунками.

Фото: mos.ru

Сколько пассажиров примет: ориентировочно 200 тысяч человек в сутки.

В чем польза: жители Мосрентгена и соседних дачных поселков получат собственную станцию метро в шаговой доступности. А остальным жителям Москвы станет проще добираться до огромных торговых комплексов на 42-м километре МКАДа. Плюс на самом МКАДе станет свободнее, когда уменьшится поток заезжающих сюда машин.

Когда откроют: в 2023 - 2024 году.

Фото: mos.ru

«Мамыри»:

Мчу на дачу

Где: на участке вдоль Калужского шоссе, на его пересечении с улицей Генерала Корнилова.

Что будет: вестибюль и платформу украсят в осенних тонах. На путевых стенах - композиция из разных по форме и размеру элементов. Их сделают из камня или из алюминиевых панелей бордового, кирпичного и оранжевого цвета. На подвесном потолке - алюминиевые рейки и светильники в прямоугольных нишах.

Фото: mos.ru

Сколько пассажиров примет: с учетом посетителей нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) примерно 20,4 тысячи человек в час пик и до 170 тысяч человек в сутки.

Фото: mos.ru

В чем польза: для пассажиров появятся удобные пересадки между разными видами транспорта, поскольку станция подземки станет частью ТПУ. Кроме того, жители и гости соседних поселков смогут ездить на дачу на метро.

Когда откроют: в 2023 году.

Фото: mos.ru

«Бачуринская»:

Картины Малевича оживут

Где: в административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка». Из вестибюлей можно будет выйти к префектуре ТиНАО и улице Александры Монаховой.

Фото: mos.ru

Что будет: через всю платфору протянут светильник-«турбину». Станцию оформят в стиле супрематизм - с асимметричными композициями с эффектом движения. Их соберут из простых геометрических фигур. Для отделки возьмут камень разных оттенков светло-серого, черного и красного, а также алюминиевые панели, реечные конструкции и нержавеющую сталь. На стенах и потолках - перекличка «утопленных» в стену глянцевых панелей с рисунком и выпуклых матовых алюминиевых панелей.

Фото: mos.ru

Сколько пассажиров примет: более 100 тысяч человек в сутки.

В чем польза: время поездки до центра столицы сократится для жителей соседних поселений на 30 - 40 минут. При этом частично разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужском-Рижской линий метро. К тому же на 20 процентов уменьшится поток машин на улицах рядом с новым участком подземки.

Когда откроют: в 2023 году.

«Коммунарка»:

Цвет настроения - зеленый

Где: в поселении Сосенское недалеко от деревни Столбово в Новой Москве.

Фото: mos.ru

Что будет: для станции выбрали стиль биотек и главный цвет - зеленый. Проектировщики с помощью летних оттенков напоминают о расположенных рядом с метро парках.

Фото: mos.ru

Сколько пассажиров примет: более 200 тысяч человек в сутки.

В чем польза: новый участок свяжет юго-западные районы столицы с Новой Москвой, сэкономит пассажирам не меньше получаса во время поездки в центр. Со станции можно будет сделать пересадку на Сокольническую линию. Соседнее Калужское шоссе разгрузится примерно на треть. На дорогах около метро тоже станет свободнее, благодаря этому экология немного улучшится.

Когда откроют: в 2023 году.