"Там у человека меняется сознание": что стоит за разгадкой озера Смердячье

По одной из версий, Смердячье озеро образовалось 10 тыс лет назад после падения метеорита. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Репутация у этого места примерно как у Кашпировского. Читаешь про него бесконечные байки в интернете - и как-то во всю эту паранормальщину слабо верится. Вы только послушайте.

«Озеро Смердячье в Шатурском районе Московской области обладает отрицательной энергией. На берегу уже через десять минут у человека меняется сознание. Становится жутко и страшно. Вокруг водоёма нет никакой живности».

Лично мне жутко и страшно стало как раз от наличия комаров, слепней и оводов. Они огромные и очень активные.

На полянке, в лесу, я чуть не наступил на змею. Подумал, что ядовитая гадюка. Бежал оттуда как заяц от волка. Однако мой спутник, фотокорреспондент «КП» Миша Фролов, запечатлевший эту тварь на «никон», выяснил, что это медянка, совершенно безопасное существо.

Об озере Смердячье ходят легенды ещё с советских времен, однако попасть сюда не так просто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читаем дальше.

«Таинственности этому озеру придаёт идеально круглая форма, а потому, вероятно, оно имеет метеоритное происхождение. Обидное название трактуют по-разному. Например, говорят, что всему виной - мутная вода, от которой несёт тухлыми яйцами, то есть сероводородом. Но есть и другая версия. Якобы когда-то стояла здесь церквушка на берегу, да провалилась в воду вместе со священнослужителем, который находился внутри. Отсюда и выражение - «смерть дьячья».

Ученые до сих пор спорят, как же это озеро образовалось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что тут скажешь? Наш народ обожает сочинять такие легенды. Вон, в Балашихе есть озеро Бабошкино. Тоже круглое и неизведанное (ледникового происхождения). Там в своё время и русалок видели, и Лох-Несское чудовище, и диск инопланетян. А, главное, церковь тоже была. Но она во времена татаро-монгольского ига ушла почему-то под воду.

Другие регионы не отстают. Буквально под копирку - храм утонул в Святовском озере недалеко от Тамбова, в озере Глыбай Смоленской области, в Святом Озере под Дзержинском... И так дальше по городам и весям нашей необъятной родины. Возможно, это всё отголоски знаменитой легенды о Китеж-граде, который оказался на дне озера Светлояр и куда по сей день толпами ездят туристы с паломниками (надо, кстати, и нам съездить тоже).

- Главное, - говорю я Мише, - не думать о Смердячьем плохо. Вот, смотри, что пишут. «Характер водоёма таков, что он подпускает к себе далеко не всех».

В лесах Шатурского района сейчас цветут целые плантации ландышей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мой друг, руливший «ситроеном», после этих слов чуть кювет не словил. Так его трясло от смеха. Пилить 140 км по пробкам и не найти какое-то озеро, которое есть на всех картах и в навигаторе?!

Мы не нашли.

Точнее, так. Мы не смогли к нему подступиться.

Озеро Смердячье до последнего не хотело подпускать к себе журналистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грунтовка оказалась затопленной. Как и остальная местность вокруг Смердячьего. Мы шли километров двенадцать по сосновому лесу - вдоль реки Воймеги. Переправлялись через гигантские лужи и какие-то странные фиолетовые ручьи. Я кричал, что я понтонёр и всё равно дойду. Но куда-то там. В километре от заветной цели началось откровенное болото. Миша решил запустить квадрокоптер и глянуть на Смердячье озеро хотя бы с воздуха. Но и тут какая-то мистика. Разыгравшийся ветер унёс аппарат чёрт знает куда - так, что мы бежали за ним минут сорок и чуть не лишились редакционной техники.

Бывший понтонёр Клоков на очередной переправе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я понимаю, что это просто совпадение - паводок случается каждый год, а уж ветер и того чаще. Но фактом остаётся фактом. В первый раз к озеру мы не попали.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Выждав пару недель, мы вновь снарядили экспедицию и отправились в Шатурский район. Ну как снарядили. Взяли с собой резиновые сапоги и одежду, которую не жалко. В дороге на этот раз не смеялись.

И вот результат. Смердячье озеро предстало перед нами во всей красе.

Шли мы к нему по лесу километров шесть-семь, всё также преодолевая водные преграды. Комары в этих краях просто полоумные (хотя о них я, кажется, уже говорил). Шли мы, как в сказке, по сосновым шишкам. Мимо диких ландышевых зарослей (никогда не видел таких больших плантаций). Змеиных расщелин. Почти как до городу Парижа (ну помните тот мультик про волшебное кольцо?). Лесами тёмными, степями широкими, горами высокими…

А в интернете пишут, что рядом со злосчастным водоёмом нет никаких обитателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспондент «КП» Павел Клоков принял медянку обыкновенную за ядовитую гадюку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вот, наконец, пришли.

Миша опять запустил квадрокоптер. А я всё стоял и принюхивался. Никакого сероводорода, никаких тухлых яиц. Возле самого берега - под качающейся ряской - глубина около метра (дальше не измеряли). Вода зеленоватого цвета - дикие водоросли вовсю цветут. Рядом с камышами из озера торчат мёртвые стволы деревьев. Мне бы очень хотелось сравнить их со скрюченными пальцами покойников, но ты же, бдительный читатель, первый же и обвинишь меня в том, что я специально нагнетаю, стараясь навести жути. Поэтому никаких сравнений.

С виду самое обыкновеннейшее озеро, а сколько о нём уже написано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такие водоёмы называют блюдцами. Очевидно, за округлую форму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом типичное заброшенное озеро. Действительно идеально круглое. Затерянное среди болот. Труднодоступное. Граничащее с Бермудским треугольником Подмосковья - древним урочищем Шушмор (там тоже, если почитать, всё поросло мистикой). Дно, по словам многочисленных сталкеров, которые здесь побывали, двойное. Это когда осевшая листва и куски брёвен уплотняются на разной глубине, но при этом под ними остаётся пространство. Скажем, фактически до дна метров десять, а на самом деле все тридцать или сорок. Та же басня со знаменитым озером Бездонное, куда мы с Мишей тоже однажды ездили. Это рядом с подмосковным Солнечногорском. Там ежегодно падает в водоём до 10 тонн листьев (в год). Да ещё одна тонна пыли. За зиму листья теряют плавучесть, оседают под тяжестью пыли и замирают там, где у воды высокая плотность. Вот и выходит, что каждый год новый слой ложится на предыдущий, создавая эффект ложного дна.

Цитируя одного из блогеров: «Обломки мертвых деревьев торчат из чёрного зеркала, словно редкие седые волосы из головы плешивого чёрта». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоп... И всё-таки... По поводу мёртвых стволов и нагнетания... Один блогер, посетивший это место в прошлом году, написал так:

«Обломки мертвых деревьев торчат из чёрного зеркала, словно редкие седые волосы из головы плешивого чёрта».

Ну это так, к слову.

Об озере Смердячье ходят легенды ещё с советских времен, однако попасть сюда не так просто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ЧЁМ МОЛЧИТ НАУКА

Как ни странно, к озеру Смердячье постоянно приезжают естествоиспытатели. А один из них - писатель-краевед Юрий Гончаров из Рошаля - посвятил исследованиям водоёма несколько лет (начиная с начала 2000-х).

Попробую тезисно пересказать его опыт.

- В советские времена вода поднялась на десять-двенадцать метров и озеро, если быть скрупулёзным, приобрело грушевидную форму (раньше было куда более симметричное). По словам местных жителей, тогда же, в 1970-е, рошальский химзавод бултыхнул в озеро большое количество отходов - вот оно и засмердило. Но при этом название на картах было и раньше. Также аборигены-старожилы до сих пор помнят историю про утонувшую часовенку и смерда, который ушел ко дну вместе с ней. «Может, и не дьяк никакой, а обычный крестьянин».

Местная жительница. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Первым теорию метеоритного происхождения разработал местный краевед Николай Филин еще в 1983 году, о чём и сообщил в Общество охраны природы СССР. Оттуда пришел ответ, мол, ваша версия, Николай Андреевич, заслуживает самого детального изучения. И действительно в Шатурский район начали приезжать ученые-гидрологи, в том числе (но это позже) из иностранных государств. По мнению Филина, метеоритный кратер после мощнейшего взрыва появился здесь около 10 тыс лет назад, после чего заполнился водой, а сам взрыв ни много ни мало «привёл к изменению климата на планете» (кончилась последняя ледниковая эпоха). При этом в районе озера за все эти годы не найдено ни одного космического обломка. И метеоритный кратер не может иметь такого плоского дна, для этого оно должно подвергнуться очень длительной эрозии (несколько млн лет) или быть в прошлом наполнено вулканической магмой. И то, и то, по мнению Юрия Гончарова, отпадает.

- Отсюда ещё одно предположение - взрыв мог произойти НАД земной поверхностью (наподобие Тунгусского пришельца в 1908 году). Чтобы это доказать, нужно отыскать на двухметровой глубине остатки грунта, насыщенного, простите за слово, стримергласами. Это стекловидные иголочки, они же следы кометной пыли. И Филин нашел два таких образца, что подтвердил в одной из своих научных статей независимый исследователь кометных метеоритов, член Астрономического общества Евгений Дмитриев («в дробленом материале были обнаружены скелетные останки внеземных примитивных морских животных, их в ряде случаев можно использовать в качестве кометных маркеров»). При этом Дмитриев добавляет, что объем исследований, проведенных в рамках кометной метеоритики, «ничтожно мал, чтобы делать уверенные выводы». Увы.

А вот рыбаков нет - переться сюда несколько км не каждый захочет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В разные годы ученые изучали земляной вал вокруг озера и выявили, что выброс породы имел место быть, но в результате... подземного взрыва! Это совсем запутывает дело (однако окончательно метеоритная версия всё равно не снимается, см. «Официально»). Похоже, что именно здесь сошлись литосферные плиты Европы и Азии и 10 тыс лет выдавили грунтовые воды. После чего и возникло озеро Смердячье. Более того, взрыв некоего космического тела в атмосфере мог спровоцировать геологические процессы и прорыв гейзера. То есть две версии в одной.

ОФИЦИАЛЬНО

Получается так, что одни ученые опровергают свалившийся метеорит, хотя и видят, что выброс пород был (это доказанный факт) и форма у озера уж больно круглая. А другие топят именно за эту версию.

В 2002 году, например, Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН организовал очередную экспедицию. И вынес следующий вердикт: «Изучение собранных образцов показало, что в них присутствует расплавленный при ударе материал местных осадочных пород. Таким образом, можно предполагать, что озеро Смердячье действительно представляет собой кратер, образовавшийся при метеоритном ударе. Диаметр метеорита составлял 10-20 м и имел массу 10 тыс тонн. Энергия взрыва оценивается в 250 килотонн тротила».

Это тоже к вопросу о живности, которой якобы нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добавим, что рядом со Смердячьим есть и другие похожие озера (Лемешево и Власово), которые якобы тоже образовались вследствие падения того же метеорита, разделившегося в атмосфере на три части.

P.S. Никакого изменения сознания мы с Мишей не почувствовали. Запаха тоже. Однако домой возвращались с угрюмыми задумчивыми лицами. Молча. Каждый думал о своём.

СПРАВКА «КП»

Озеро Смердячье - Шатурский район, Московская область.

Площадь водного зеркала - 6 га.

Глубина - 30-35 м.

Происхождение - по одной версии, карстовый провал; по другой, метеоритный взрыв; и, ещё по одной, гейзер.

Высота над уровнем моря - 105 м.

Форма - круглая.

Возраст: около 10 тыс лет.

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