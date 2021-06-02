На дальней станции сойду...

«Долгая дорога в страну возрастных изменений». Так назвала свою новую книгу писательница Алиса Даншох, которая решила пройти этот путь с каждым

Даже с теми, кому до возрастных изменений, а значит до пенсии и гипотетической старости, еще далеко. Пусть у каждого она будет максимально длинной, эта дорога. Спешить не надо, но и не замечать, что все мы ежедневно идем по этому пути, нельзя. Немало встреч ждет читателей ... С живой молодильной водой, с аксиомой- что пожуешь, то и поживешь, с бессонницей — будь она неладна, с дорогами,которые мы сами выбираем, со счастливыми долгожителями — им судьба отмерила век.…

В финале- сенсационная песнь о мужском климаксе ( и такой, оказывается, бывает!), которую надо обязательно услышать не только представительницам слабого пола. Алиса Даншох в книге «Долгая дорога в страну возрастных изменений» изучила и осмыслила практически все исследования на эту почти запретную тему. О ней вроде бы действительно не принято говорить, что называется, в приличном обществе. Но автор с этим не согласен и исполняет эту песнь без пошлости - с уважением к мужской части человечества. Поверьте на слово — потенциальный пенсионер будет благодарен за откровенность и деликатность.

Когда-то народный артист СССР Леонид Утесов уже в преклонном возрасте пел с экранов телевизоров : «Старость — не забор, и за него заглядывать я и не хочу, и не буду». Автор тоже за него не заглядывает, но объясняет, что может случиться. Изменения, болезни, увядание…

Как говорила любимица публики актриса Ольга Аросева (она же пани Моника из знаменитого «Кабачка 13 стульев»), в детстве сидевшая на коленях Сталина : «Старость не всем достается, ее еще заслужить надо». Алиса Даншох не старается приблизить всех нас к старости — упаси боже! -, но многое объясняет и как бы готовит к неизбежности возраста, который как осень настает. И в этом ценность новинки, которая еще раз подтверждает : книга может дарить здоровье!

Каждая глава — как станция на действительно долгой дороге в страну возрастных изменений. И когда читаешь , к примеру, неспешное как жизнь повествование о великом хореографе Игоре Моисееве, который долго и достойно прожил свое столетие, невольно задумываешься — а как это ему удалось? Автор рассказывает без конкретных советов и рекомендаций. И в то же время давая их…

Эх, молодость! Спешим, торопимся, не успеваем подчас ни остановиться, ни оглянуться. А надо. И прочитать книгу Алисы Даншох, которую просто необходимо найти в безбрежном мире изданий, стоит.

Встреча с автором и презентация книги - 3 июня в 18 часов в московском доме книги, Новый Арбат, 18.