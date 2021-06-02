Любовница миллиардера вывезла из его особняка драгоценности на 25 миллионов, пока он умирал от онкологии в больнице

Женщина даже присылала нотариуса к больному в госпиталь, чтобы переписать имущество Фото: Shutterstock

65-летний Зураб Л. был крупным бизнесменом и учредителем нескольких ресторанов в центре Москвы, а так же учредителем и гендиректором ООО "Ухтагазстрой". Но не смотря на это, его имя стало известно, только когда в декабре 2015 прогремел финансовый скандал, связанный с одним из менеджеров банка Credit Suisse. Этот предприимчивый менеджер проворачивал махинации с деньгами своих клиентов. Он вместе со своим партнёром были среди них, и на тот момент держали в банке порядка 200 миллионов долларов.

Не удивительно, что в собственности у Зураба Л. находился один из самых больших домов в самом престижном посёлке России — Садах Майендорф. Трёхэтажный особняк площадью 1766 кв. м. он приобрёл в том же 2015 году, территория участка тоже оказалась немаленькой — 157 соток. Комнаты особняка были обставлены предметами роскоши. Казалось Зураб Л. мог купить практически что угодно. Кроме здоровья. Недавно у него диагностировали онкологию. Но он не распространялся о своём заболевании, знали только самые близкие. А по внешнему виду определить, что Зураб болен, было совершенно невозможно, он всегда казался бодрым.

Конечно такой успешный, хоть уже и не молодой мужчина, пользовался успехом у женщин. У него были романтические отношения с 43-летней Еленой (имя изменено). Она работала менеджером в одном из его ресторанов. Работа их сблизила, завязался роман. Мужчина дарил ей дорогие подарки и всячески ухаживал. Но о совместном проживании пока речи не шло. Всё изменилось, когда состояние Зураба стало резко ухудшаться. Тогда Елена переехала к нему. Женщина даже уговорила возлюбленного сделать ей и её маленькому сыну от первого брака регистрацию в его особняке. Женщина объясняла это необходимостью предоставить документы в школу, чтобы ребёнок учился в хорошем месте.

Шли месяцы, болезнь прогрессировала, Зурабу становилось всё хуже. В конце декабря 2020 его госпитализировали в Боткинскую больницу, там он провёл почти два месяца. Надежды на выздоровление не было, в середине февраля бизнесмен скончался.

Всё время, что он находился в больнице, Елена с сыном продолжала жить в особняке, за хозяйством следил управляющий и прислуга. Через некоторое время после госпитализации хозяина работники в доме стали замечать, что Елена стала вывозить из дома ценные вещи. А к самому Зурабу незадолго до смерти в больницу несколько раз наведывался нотариус с целью получить его подписи на каких-то документах.

Сын бизнесмена переживал кончину отца и был занят похоронами, поэтому не сразу обратил внимание на пропавшие из дома драгоценности и предметы гардероба. Оценить ущерб ему удалось лишь спустя какое-то время. Мужчина попытался разобраться с сожительницей отца самостоятельно. Но возвращать что-либо женщина отказалась, ссылаясь на то, что всё это мужчина ей подарил. Тогда наследник обратился за помощью в полицию.

— Поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности бывшую сожительницу отца заявителя, которая после его смерти присвоила личные драгоценные вещи, принадлежавшие покойному. Предварительный ущерб более 25 миллионов рублей, — сообщил источник kp.ru

Сейчас наследник пытается определить точный ущерб, а полиция проводит проверку по его заявлению.