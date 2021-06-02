«Лжеучастковый» в Москве обокрал ветерана, которого Путин укрыл плащом на Параде Победы

Президент Путин и ветеран Василий Пронин во время Парада Победы. Фото: YouTube

Расследование этого преступления на личный контроль взял главный полицейский страны Владимир Колокольцев. И неспроста: во-первых, преступники покусились на святое – ограбили ветерана Великой Отечественной войны, во-вторых, сделали это, кинув тень на самих сотрудников МВД, преставившись фальшивыми полицейскими. Все произошло в последних числах мая в Москве. В квартире 96-летнего Василия Пронина, который в мундире, усыпанном орденами на Параде Победы сидел рука об руку с президентом Владимиром Путинным, и которого от ветра своим плащам укрыл глава государства, раздался телефонный звонок.

- Участковый уполномоченный по районы Текстильщики. Разрешите доложить…, - представился мужской голос.

Участковый, который, как выяснилось позже, оказался мошенником, принялся рассказывать герою войны про некую банду, которая грабит пенсионеров. В конце разговора «лжеполицейский» попросил Василия Гавриловича записать его личный мобильный телефон, мол в случае чего обращайтесь. Ветеран, записал и случая этого ждать долго не пришлось. Через пару дней в квартиру Пронина постучали.

- Ветерану и его жене угрожали расправой и требовали деньги, - сообщили «КП» в МВД России.

Василий Гаврилович сразу же позвонил тому самому участковому. Тот начал рассказывать байки о том, что банду без помощи ветерана им не накрыть. Обещал, что брать их будут с поличным в момент передачи денег. Тут же посыпались инструкции. Ветерана сначала отправили в банк, снимать деньги со сберегательного счета. 400 тысяч рублей, все что было отложено на «черный день», Василий Гаврилович обналичил только со второй попытки. В первом отделении не оказалось нужной сумму, а во втором у сотрудников банка желание ветерана забрать сбережения никаких подозрений не вызвало.

Уже из дома Пронин снова позвонил тому самому участковому.

- Положите деньги в пакет и выбросите из окна, - проинструктировал фальшивый полицейский.

Василий Гаврилович удивился странному способу передачи денег. Но участковый настаивал на своем: мол и вам безопасно и нам хорошо: арестуем бандитов прямо под окнами. Ну а дальше: ни денег, ни участкового. Ветеран понял, что его обманули спустя несколько дней и тогда уже пошел за помощью к настоящим полицейским. Сейчас преступников разыскивают. Скорее всего, на их счету ни одно преступление.

Василий Пронин общается с сотрудником прокуратуры после того, как его обокрал лжеучастковый.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание лиц, причастных к преступлению. Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по г. Москве», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В 1942 году, будучи 17-летним школьником, вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в исторической битве на Курской дуге. Был награжден медалью «За отвагу», когда после смерти командира взял командование на себя. В 1944 году был ранен во время форсирования Десны. Хирурги извлекли из его тела 12 осколков и по всем прогнозам Пронин навсегда должен был остаться инвалидом-колясочником. Два года после ранения Пронин занимался по собственному комплексу упражнений и заново научился ходить. После войны он работал в Центральном статистическом управлении Совета Министров СССР, где прошел путь от простого экономиста до начальника управления. Пронин награжден орденом «Отечественной войны» 1-й степени, орденом «Трудового Красного знамени», «Знаком почёта» (дважды); медалями «За отвагу», 33-мя другим медалям и знаку «Почетный ветеран».