Комплекс мер Москвы по преодолению последствий пандемии получил высокую оценку экспертов EY

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пандемию выбранная властями Москвы стратегия действий позволила столице сохранить уровень безработицы на минимальном уровне и не допустить значительного снижения экономических показателей. Таким образом, Москве удалось выполнить оптимальный комплекс мер по преодолению последствий пандемии среди девяти мировых мегаполисов. Об этом говорится в исследовании международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира».

Авторы исследования изучили, как временные ограничения и меры поддержки в пандемию повлияли на деловую активность в 9 крупных мегаполисах мира - Москвы, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Сингапура, Гонконга, Мадрида, Осло и Стокгольма. В исследовании представлена статистика течения пандемии COVID-19, проанализированы этапы введения ограничительных мер, меры поддержки граждан и бизнеса, экономический эффект пандемии, а также каналы информирования жителей.

«С начала пандемии для поддержки бизнеса столицы было принято пять пакетов мер поддержки на сумму почти 90 миллиардов рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Предпринятые меры позволили столице не только поддержать городскую экономику, но и сохранить инвестиционную и деловую активность. Сегодня мы видим, что экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются. Общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня за то же время почти на 37 процентов. Также мы наблюдаем позитивную тенденцию на рынке труда. С начала года безработных, зарегистрированных в службе занятости, стало меньше на 45,8 процента».

Как отмечается в исследовании, Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов. По мнению авторов, оптимальный набор мер – своевременное введение и снятие ограничительных мер, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки – который позволил столице эффективно преодолеть последствия пандемии и начать процесс восстановления экономики.

«Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал, - подчеркнула партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям в СНГ Ольга Архангельская. - Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4 процента. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. Сейчас экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост».

В исследовании подчеркивается, что уровень безработицы в Москве оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило более 223 тысячи человек (около 3%). При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).