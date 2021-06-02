Для москвичей открылась запись на прививку вакциной «КовиВак» Центра имени Чумакова

Новая вакцина поступила в Москву в количестве 3 тысяч доз Фото: ТАСС

Вакцинация от коронавируса в Москве расширяется. Теперь горожане могут бесплатно привиться не только двумя из четырёх зарегистрированных на сегодня препаратов - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», но еще и вакциной Центра имени Чумакова - «КовиВак». Как ранее сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы, новая вакцина поступила в Москву в количестве 3 тысяч доз.

Столичные власти назвали адреса первых пяти пунктов при районных поликлиниках, где можно сделать бесплатную прививку «КовиВак» (см. ниже). Запись уже открылась и проводится пока только по телефону. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС (при наличии).

Напомним, сейчас в России регистрацию получили четыре вакцины от COVID-19 - «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Где можно сделать прививку вакциной «КовиВак» (запись по телефону)

1. Городская поликлиника № 5 Даев переулок, дом 3, строение 1, +7 (906) 033-60-05

2. Городская поликлиника № 218, филиал № 1 Печорская улица, дом 10, корпус 2, +7 (915) 376-40-16

3. Городская поликлиника № 209, филиал № 1 Кременчугская улица, дом 7, корпус 1, +7 (499) 445-17-24

4. Консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 8 Изюмская улица, дом 37, +7 (495) 715-12-12

5. Городская поликлиника № 175, филиал № 2 Сиреневый бульвар, дом 30, +7 (495) 465-75-84

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатную прививку «Спутником» можно получить в любом удобном месте на выбор:

1. По записи

- в одной из 100 районных поликлиник;

- в более чем 40 частных медцентрах

адреса государственных и коммерческих пунктов

2. Без записи

- в мобильных пунктах - в торговых центрах, флагманских МФЦ, фуд-молле «Депо», на ВДНХ

график работы обновляется на портале мэра

- в 46 павильонах «Здоровая Москва» в парках и около станций метро адреса