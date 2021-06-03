В Москве годовалый ребёнок насмерть разбился после падения из окна многоэтажки

Мама мальчика в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром в четверг, 3 июня, жители одной из многоэтажек по улице Маршала Захарова, что в Нагатинском районе Москвы, стали свидетелями жуткого происшествия. Ребенок выпал из окна жилого дома и погиб от полученных травм еще до приезда скорой. Врачей и полицию вызвали случайные прохожие. А вот мама мальчика, которому, как выяснилось позже, чуть больше года, даже не выбежала во двор. Женщину следователи застали дома: она и не заметила, что сын пропал. Уже установлено, что малыш выпал в открытое окно на кухне.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и соседей семьи. Маму мальчика уже доставили в следственный отдел. Однако пока наладить с ней диалог не получается. Женщина в момент происшествия была пьяна и сейчас не может внятно объяснить, что же произошло.

По словам соседей, алкоголем она злоупотребляла и раньше. Правда, до этого ЧП никто из них в полицию не обращался и фактически семья считалась благополучной. Известно, что отец ребёнка в тот день был на работе. В ближайшее время его тоже опросят следователи.