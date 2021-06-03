Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Комплексное развитие бывшей промзоны «Южный порт» даст городу 6,54 тысячи рабочих мест

Комплексное развитие территории бывшей промзоны «Южный порт» проведут в Москве по проекту «Индустриальные кварталы». Фото: stroi.mos.ru

Комплексное развитие территории бывшей промзоны «Южный порт» проведут в Москве по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций превысит 27 миллиардов рублей. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт» превысит 19,5 гектара, - рассказал заммэра. - Инвестиции по новому объекту на юго-востоке Москвы составят 27,8 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу 6,54 тысячи рабочих мест, бюджетный эффект составит порядка 1,9 миллиарда рублей в год».

На участке планируется построить различные здания и другие сооружения площадью 385 тысяч квадратных метров.

«Промышленная застройка в новом индустриальном квартале займет 247 тысяч квадратных метров, общественно-деловая - 138 тысяч квадратных метров, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Проект планировки территории будет разработан за один год, а реализация займет 12 лет».

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. А общий объем инвестиций при этом составит более семи триллионов рублей.