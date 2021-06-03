Инвестиции в экономику Москвы демонстрируют устойчивый рост

В Москве постоянно ведется работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал в Москве превысили 540 миллиардов рублей. Это почти на 17% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Такие данные озвучил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата инвестиции столичных предприятий за три месяца 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8 процента и составили 540,4 миллиарда рублей, - сказал заммэра. - Больше всего средств - 44,3 процента от всего объема инвестиций - компании вкладывали в машины и оборудование. Более четверти направили на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, в строительство жилья было вложено 12,5 процента. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7 процента частных инвестиций».

В Москве постоянно ведется работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, механизмы поддержки дорабатываются и расширяются согласно запросам бизнеса. К примеру, в прошлом году в столице начали действовать инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. Этими мерами поддержки уже воспользовались четыре крупных инвестора.

Росту инвестиций в экономику города также способствует реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Москва получает возможность развивать городскую инфраструктуру за счет частных средств, бизнес – стабильный спрос на свои услуги и защиту от рисков.

«С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-контрактов, объем которых на сегодня превышает 1,1 триллиона рублей, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Только за прошлый год он увеличился на 124 миллиарда рублей. А с начала 2021 года мы зафиксировали прирост в более чем 80 миллиардов рублей. Наиболее востребованы бизнесом такие механизмы, как контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии. Инвесторы реализуют проекты в важных для города сферах – автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении, социальном обслуживании».

Чтобы закрепить за инвестором еще больше гарантий со стороны города, недавно столичные власти запустили новый механизм поддержки. Город будет заключать с ними соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

ЦИФРА

Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.