Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «В столице безработных стало меньше в пять раз»

Численность безработных в Москве поступательно снижается Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась практически по всем направлениям. На конец мая этого года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил рекордно низкие с прошлогоднего апреля 0,63%. Снижение с начала года составило 0,69 процентных пункта.

«Численность безработных в Москве поступательно снижается по мере роста экономики и спроса на рабочую силу с октября 2020 года, - заявил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - На 30 мая этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 46,7 тысячи человек – это на 51,6 процента ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года».

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал об идущем параллельно резком снижении уровня напряженности на московском рынке квалифицированного труда в этом году по сравнению с прошедшим.

«Количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 107 процентов, тогда как число резюме от соискателей на этом фоне почти не выросло, составив +3 процента», - добавил руководитель ведомства.