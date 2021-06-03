Сергей Собянин: «Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве сформируется к осени»

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в столице будет достигнут к осени 2021 года. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в столице будет достигнут к осени 2021 года. Об этом глава города рассказал информационному агентству «Интерфакс».

— Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно [отменили], почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались. Скорее всего, где-то ближе к осени и будет [достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений], — цитирует слова мэра агентство новостей.

Напомним, мероприятия в Москве начали отменять в конце зимы 2020 года. Тогда же в столице появились первые заболевшие коронавирусом. Несмотря на снижение числа выявленных случаев ковида и стабилизацию ситуации в здравоохранении, запрет на массовые события сохраняется до сих пор.

По согласованию с городскими департаментами разрешены некоторые культурные и спортивные события с соблюдением социальной дистанции и других антикоронавирусных мер. Крупные спортивные матчи согласовывают с Роспотребнадзором. Сейчас в Москве допустимое количество зрителей в кино, театрах и на концертах — 50% от вместимости зала. Это же касается музеев, библиотек и остальных учреждений культуры и спорта.

К общегородским массовым мероприятиям в Москве относятся внимательно. Например, на День Победы в этом году не проводили «Бессмертный полк» и большие концерты. Был перенесен «Московский полумарафон» с середины мая на конец лета. Начало книжного фестиваля «Красная площадь» подвинули с 3 на 17 июня.

Прошлой осенью Сергей Собянин рассказывал, что по результатом исследований почти половина москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. При этом мэр напомнил, что наличие антител в анализах крови еще не означает полную защищенность человека. Поэтому надо и дальше продолжать соблюдать меры безопасности, а тем, кто не болел — привиться от ковида.

Опрошенные «КП» эксперты считают, что эпидемия остановится, когда иммунитет будет у 70% населения страны. Такого показателя можно достигнуть к весне 2022 года.