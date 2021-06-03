Москва договорилась с PepsiCo и Макдоналдс о достижении целей устойчивого развития

Компании готовы выполнять принципы бережного производства, организовать сбор и переработку упаковки

На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Москвы подписало меморандумы о сотрудничестве с компаниями PepsiCo Россия и Макдоналдс для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в столице. Соглашения позволят скоординировать усилия властей, бизнеса и предприятий города в работе над реализацией ЦУР, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

«Сегодня правительство Москвы уделяет особое внимание достижению показателей, установленных в рамках Целей устойчивого развития. Частью пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» наш город стал в 2019 году, - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях. Наша задача сегодня – сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны».

Так, производитель напитков и продуктов питания PepsiCo, представленный в Москве двумя молокозаводами компании «Вимм-Билль-Данн», к 2030 году во всем мире рассчитывает на 40% снизить выбросы парниковых газов от своей работе, достигнув нулевого значения этого показателя уже к 2040 году.

«Разработанная PepsiCo программа ReCon, основанная на лучших практиках различных рынков, позволяет внедрять инструменты, снижающие использование ресурсов на производствах. Это эффективная экономия воды, газа, электроэнергии. В результате только наши российские заводы по производству молочной продукции сократили потребление энергии на 13 %, а воды – на 26 %, уровень переработки отходов составляет 77 %», – пояснил президент PepsiCo Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини.

У Макдоналдс есть глобальное обязательство: к 2025 году 100% упаковки продукции должны производиться из перерабатываемых материалов или сырья, полученного из возобновляемых или сертифицированных источников. В Москве проходит пилотный проект по отказу от пластиковых трубочек и крышечек, что также позволит последовательно сокращать отходы.

Одна из приоритетных задач Макдоналдс – организация раздельного сбора отходов и упаковки в залах ее предприятий и направление их на переработку. Компания стала первой в России сетью общественного питания, где была внедрена эта практика. При поддержке МосПрироды Макдоналдс организует в Москве акции, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, а также интерактивные занятия для детей и родителей на базе эколого-просветительского центра на Воробьевых горах.

«Макдоналдс ставит перед собой четкие и измеримые цели в области устойчивого развития. Один из ключевых элементов для их реализации - поддержка правительства Москвы, которое традиционно является лидером в области проектов такой направленности. Уже сейчас в Москве работает 23 предприятия сети с раздельным сбором отходов, которые в дальнейшем отправляются на досортировку и переработку. В следующем году мы готовы увеличить количество таких предприятий до 90», – отметил Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России.