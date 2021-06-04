«ЕдРо» формирует новую сильную команду

Хороший результат показал ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Партия, имеющая в нижней палате российского парламента самую крупную фракцию, 30 мая успешно провела праймериз. В которых, кстати, смогли поучаствовать и те, кто в ЕР не состоит.

- Почему данная процедура, которая прошла за три с половиной месяца до сентябрьских выборов в Госдуму, так важна?

Это необходимо партии, чтобы выявить лидеров общественного мнения. Праймериз 2021 года - проверка выборных технологий в онлайн-формате. Как полагает Дмитрий Солонников, директор Института современного госразвития, «страна и весь мир идут к тому, чтобы выборы переместить в интернет. Очные участки останутся, но это станет рудиментарным инструментом избирательных кампаний».

По мнению Павла Данилина, руководителя Центра политического анализа, праймериз создают высокую конкуренцию среди потенциальных парламентариев. А конкурентная среда полезна тем, что она выявляет лучших. Данилин уточнил, что в некоторых регионах конкуренция составила 13 человек на место. Где-то она достигала 20. Ну а в Москве, по данным политолога, на некоторых участках доходила до 30 кандидатов на место!

- Можно ли считать, что именно на праймериз проявляются лучшие качества кандидатов - они сильны, они эффективны, они могут и готовы работать в команде?

Судя по первой десятке лидеров праймериз «Единой России», дело обстоит именно так.

Характерный штрих - в Москве больше всех голосов на «предварительном голосовании» набрала главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко. Немного уступил ей «человек из телевизора» - вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В десятке и руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Хороший результат показал молодой ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга. В Тушинском избирательном округе он получил более 23 тысяч голосов.

В Чертановском округе почти 25 тысяч голосов набрал летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, совершивший два полета на орбиту в 2009 и 2013 годах, а позже два созыва отработавший в Госдуме.

Кандидат политических наук, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», коренная москвичка Светлана Разворотнева тоже неплохо показала себя на прошедших праймериз.

Здесь мы видим - ЕР формируют разностороннюю команду. Партия привлекает знаковых людей из самых разных сфер. Тех, кто готовы и способны защищать интересы и жителей всей страны, и ее столицы. И тут важно, что самые сильные и эффективные кандидаты, каждый из которых - яркая личность, могут работать в команде.

Насколько люди, выступившие сейчас в праймериз, способны участвовать в решении проблем не только всей России, но и, конкретно, ее столицы? Надо отметить, что именно представители ЕР наиболее тесно взаимодействовали с правительством Москвы при разработке и реализации самых крупных столичных проектов. Тех, что касались, скажем, транспорта. Например, Третьего транспортного кольца и Московского центрального кольца (МЦК). А также в осуществлении тех задумок, которые столичное правительство осуществляло не только в сферах инфраструктуры, но и медицины, образования и экологии.

- Вообще у «Единой России» и московского правительства это взаимное проникновение, - говорит Дмитрий Солонников. - У ЕР есть свои возможности на выход на высшие эшелоны управления страной для осуществления масштабных проектов в Москве. А у столичного правительства есть свои. И их коллаборация, насколько можно судить, весьма эффективна. Вертикаль, которая сформирована в партийном управлении ЕР и находится в столице под «присмотром» и деятельным руководством Петра Толстого, и вертикаль управления, которая находится в ведении мэра Москвы, - это взаимосообщающиеся сосуды. Это их взаимодействие идет только на пользу жителям самого большого города страны.