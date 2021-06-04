В Москве поймали обвиняемого, сбежавшего из суда, по делу об убийстве гея

Почти трое суток москвич Андрей Бережной провел в бегах. Из Басманного суда он сумел скрыться в первый день лета, 1 июня. Тогда в зале судебных заседаний слушалось дело по повторному обвинению его в убийстве мужчины нетрадиционной ориентации. Фото: Россия 24

Почти трое суток москвич Андрей Бережной провел в бегах. Из Басманного суда он сумел скрыться в первый день лета, 1 июня. Тогда в зале судебных заседаний слушалось дело по повторному обвинению его в убийстве мужчины нетрадиционной ориентации. Сам Бережной в суд явился добровольно, на тот момент он находился под подпиской о невыезде. Судья объявила перерыв во время которого обвиняемый словно под землю провалился. В тот же день его объявили в розыск, а по факту побега началась служебная проверка. Задержали Бережного поздно вечером в четверг, 3 июня. Мужчина прятался в квартире своих знакомых. Все в тот же Басманный суд его доставили в пятницу, 4 июня и уже принудительно.

- Бережной заключен под стражу до 4 августа, розыск в отношении него прекращен, — сообщили «Комсомольской правде» в Басманном суде.

О побеге и его целях мужчина рассказывать не стал и воспользовался правом не давать показания. Дожидаться решения суда теперь он будет в СИЗО, а во время судебных слушаний его будут охранять вооруженные приставы.

Само уголовное дело против Бережного в свое время наделало немало шума. По версии следствия, летом 2019 года Бережной на Курском вокзале Москвы с ножом напал на двух мужчин нетрадиционной ориентации. Один из них от полученных травм скончался, второй отделался легкими травмами. Против Бережного возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Побои». Свою вину он признал лишь частично. В суде присяжных, где слушалось дело, он уверял, что нож достал для самообороны, и погибший якобы сам во время драки упал на лезвие.

Присяжные в эту версию поверили и оправдали Бережного. В феврале 2020 года Басманный суд Москвы приговорил его к одному году и 11 месяцам ограничения свободы, после чего его освободили.

В сентябре 2020-го года, после жалоб родственников убитого, Мосгорсуд отменил оправдательный приговор по делу и направил его на новое рассмотрение.

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