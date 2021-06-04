Участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц Москвы закроют для машин на три дня

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Традиционный летний ремонт дорог в столице добрался до центральных магистралей. На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки «единым ковром». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ремонт проведут с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня.

«На время работ движение машин на участке общей длиной 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей, - подчеркнул Петр Бирюков. - Горожанам сообщим об этом заранее, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений».

По его словам, дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году. Тогда коммунальщики обновили асфальт по той же технологии бесшовной укладки «единым ковром». Благодаря этому дорога четыре сезона продержалась без ремонта. Хотя по нормам для дорог первой категории, к которым относятся Тверская и 1-я Тверская-Ямская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

«Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной аварий, - отметил заммэра. - Поэтому специальная комиссия после обследования участка приняла решение о необходимости ремонта».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Асфальт на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах уложат по бесшовной технологии. При таком способе асфальтобетонное покрытие заливают «единым ковром» одновременно на всей ширине проезжей части. Это сильно экономит время. Для сравнения: замена дорожного полотна на такой площади без современной технологии заняла бы более недели.

Сейчас все работы будут проводить в ускоренном круглосуточном режиме. Всего заменят 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме асфальта, во время ремонта также обновят бордюрный камень, смотровые колодцы и дождеприёмники решётки, а также разметку.

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