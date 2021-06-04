Основатель группы "Бахыт компот" стал хедлайнером "Первого фестиваля студии СТиХИ"

Трехдневный поэтический фестиваль, стартовавший сегодня в Москве, приглашает на лекции, выступление звезд поэзии и свободный микрофон

Книжный фестиваль на Красной площади перенесли, но литература остается с человеком. С 4 по 7 июня 2021 в Москве пройдет большой поэтический фестиваль, организованный студией издательства «СТиХИ». Издательство получило известность благодаря тому, что его основатели - супруги и поэты Арсений Ли и Алла Поспелова - выпускают очень стильные поэтические книги.

Первый фестиваль смело можно рекомендовать и тем, кто ничего не понимает в поэзии, и тем, кто "собаку съел". Поскольку, помимо поэтических выступлений, организованы еще и ликбез-лекции, во время которых можно получить представление, кто есть кто. Например, в пятницу, 4 июня, запланированы лекции, которые точно стоит послушать.

В 16:00 поэт Дмитрий Тонконогов расскажет о поэте Вениамине Блаженном, госте редакции журнала "Арион". А в 17: 00 остроумный и злой редактор Алексей Алехин прочтет лекцию "Современная литература". Алехин известен как самый суровый поэтический редактор и его фразы и приговоры давно стали мемами и передаётся из уст в уста: "Хороший поэт определяется не только тем, что он написал, но и тем, что он не написал". "Если стихотворение выигрывает при произнесении вслух, значит, это плохое стихотворение".

Мероприятия первого дня пройдут в «Открытом клубе", ул. Спиридоновка, д. 9/2, в остальные дни - на других площадках, но для тех, кто не добрался - организована трансляция в ютубе.

Хедлайнером заключительного гала-концерта станет поэт, основатель группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов. Поэт выступит 6 июня в Escobar, расположенном на улице Сергия Радонежского, 15—17. Правда, уже не с "Бахыт-компотом", а с группой «Masta_Don’t»

Всего заявлены более двухсот участников, в том числе, из США, Германии, Израиля, Бельгии и стран СНГ. Приятно, два дня подряд после 20:00 в "Открытом клубе" будет проходить свободный микрофон, где может выступить любой гость-поэт.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на страничке издательства в фейсбуке.

А "Комсомольская правда" выбрала самые интересные, на наш взгляд, мероприятия, которые точно нельзя пропустить.

4 июня «Открытый клуб", ул. Спиридоновка, д. 9/2

16:00 — Дмитрий Тонконогов — лекция «Вениамин Блаженный и другие встречи в редакции “Ариона”

17:00 — Алексей Алёхин — лекция «Современная литература».

18:00 — Презентация книжной серии «Основа» — выступают Алла Поспелова и Арсений Ли.

19:00 — поэт Андрей Коровин читает стихи из новой книги «Калимэра».

20:20 — Презентация книги Феликса Чечика «Беспорядочные связи».

20:50 — Свободный микрофон.

5 июня Детская библиотека №154 ул. Медиков, д. 22

13:00 — преподаватель Литературного института Виктор Куллэ читает лекцию «Уроки Бродского: противостоять антропологической катастрофе».

14:00 — пройдет финал турнира поэтов «Я памятник себе» на приз украинской поэтессы Ирины Евсы.

С 21:20 в «Открытом клубе» состоится свободный микрофон.

6 июня Бар «Штопор» в Большом Дровяном переулке, д. 8, стр. 1

С 14:45 начнется презентация Студии издательства «СТиХИ». Большое количество авторов, выбранных издательством, будут чтать свои стихи.

15:30 онлайн-трансляция русскоязычных поэтов из Германии и Бельгии

19: 00 Закрытие фестиваля в Баре Escobar ул. Сергия Радонежского, 15—17. Выступает Вадим Степанцов и группа «Masta_Don’t».

7 июня клуб «Археология», Новорязанская ул., 29, стр. 6

В этот день в 19:00 пройдет благотворительный концерт. Деньги от продаж книг издательства и все собранные средства пойдут в фонд кризисного центра «Птицы» — помощь жертвам насилия. Одним из самых важных выступлений дня станет презентация книги Анны Долгаревой "Сегодня". Долгарева на сегодняшний день один из самых популярных и самых спорных авторов. Будучи действующим журналистом, она не только пишет статьи из горячих точек, но и запечатлевает увиденное в стихах. Писатель Герман Садулаев называет Долгареву гением. Но есть и другие точки зрения

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