Как живут москвичи в хрущёвке и сталинке прямо посреди леса

Оказывается, в «Лосином острове» живут не только зайцы и лисы, но и обыкновенные москвичи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начать предлагаю с психологического тренинга.

А потому закройте, пожалуйста, глаза и представьте себе подъезд старой хрущёвки. Обыкновенный. С мятыми почтовыми ящиками и электрощитками. С двумя колясками под лестницей. И детским велосипедом. И характерным запахом - смесь дешёвого табака с борщом. Вы открываете подъездную дверь и, немного ослепнув от солнца, видите густой зеленый лес. Не дохлый скверик с тремя березами и скамейками. А именно лес, в котором живут лоси, кабаны, зайцы, белки, лисы, горностаи, совы. Всего двадцать метров июньского зноя - и вот вы уже под сенью сосен, дубов и елей. Здесь прохладно. Как будто в эти вековые стволы встроены кондиционеры. Тропа уводит вас до самой реки. Рыба в ней водится разная - начиная от плотвы и заканчивая налимом. На ветке, как на сцене, местный скворец исполняет очередную арию. А на краю опушки цветёт колокольчик - белый, голубой, фиолетовый...

Представили?

Теперь попробуйте догадаться, где вы только что были. Нет, это не посёлок в Курской области. И не сибирский Академгородок. И не окраина Иркутска.

Это Москва.

Район Богородское. Восточный административный округ.

Так получилось, что на Яузской аллее два дома (4-й и 6-й) оказались отрезаны от остального мира. С одной стороны, реки и озёра, а ещё с трёх - железная дорога. Жители 133-х квартир в шутку называют себя отшельниками, хотя доля правды в этом всё-таки есть. В их диком лесном квартале нет ничего, кроме самих домов. Ни кафе, ни аптеки, ни даже магазина.

По дороге от платформы «Яуза» к тем самым домам в лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

НО ВОТ ЯВИЛСЯ МАЛЬЧИК К НАМ И ВЫДАЛ: «ЗДРАСЬТЕ»

Хотя нет. Кое-что всё-таки есть. И это Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза, который в этом году, кстати, празднует сто лет со дня своего основания. Запихнули его, как мы видим, в глухую лесную чащобу (сейчас это национальный парк «Лосиный остров»). Подальше от цивилизации и городских жителей. Но две пятиэтажки всё-таки построили. Сталинку (дом номер шесть) - специально для профессуры, трудившейся в институте. И хрущевку (номер четыре) - для младшего научного состава. НИИ до сих пор работает, однако эти дома уже перестали быть ведомственными и живут в них самые разные люди, в том числе далекие от науки.

Слева - хрущёвка, справа - сталинка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дом-самолёт - это один из корпусов НИИ туберкулёза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Квартиры в сталинке давали профессуре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оказавшись в их общем дворе, я минут десять не мог понять, что же меня в нём смущает. Фотокорреспондент «КП» Иван Макеев кинулся делать картинки, а я как будто оцепенел.

Но потом наконец-то понял. Дети не такие.

Житель дома номер шесть по Яузской аллее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во-первых, гуляют без присмотра. Чего в Москве практически не бывает. Особенно если ребенок дошкольного возраста. Во-вторых, ни один из них не сидит в телефоне. Мальчики, девочки... Все вместе играют в мяч, рисуют мелом на асфальте, вертятся на турниках и качелях. В-третьих, эти юные инопланетяне здороваются! Макеев не даст соврать, ко мне подошёл сорванец лет шести с чистыми, как небушко, глазами и прокричал:

- Здрасьте!

Я чуть не прослезился.

Какой-то очень правильный двор. Хотя и современный.

Наше с Ваней внезапное появление не могло не привлечь внимания. И одна молодая мама всё же вышла на детскую площадку. Зовут её Мария Давыдова. В сталинке на Яузской аллее живёт всю жизнь. И видит в этом как плюсы, так и минусы. К первым, конечно, относится природа. Она в «Лосином острове» необычайно богатая. С работы домой приезжаешь - а здесь и дышится по-другому. Да чего там говорить. Дикие животные ходят под окнами. Один раз глянула во двор, а там лось кустики щиплет. Про лис можно даже не говорить - те вообще как будто здесь прописались. Особенно часто заходят зимой, когда с кормёжкой туго.

У Марии Давыдовой трое детей - старшей девочке жить в лесу стало уже скучновато. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы же сами видите, как тут хорошо детям, - говорит Мария. - Они, кстати, животных почти не боятся. Привыкли к незваным гостям. Да, в подростковом возрасте ребенок в такой глуши начинает скучать. У нас старшей дочери, например, 13 лет. И ей уже хочется гулять со сверстниками где-нибудь в городе. Здесь их - так вышло - практически нет. А маленьким детям красота.

Вместо кафе и ночных клубов - вот такая скамеечка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается минусов, то самый главный - не отдаленность района и доступность транспорта (через Яузскую аллею худо-бедно ходит 75-й автобус, останавливаясь и возле станции МЦК «Белокаменная», и рядом с платформой «Яуза», и у станции метро «Сокольники»), а отсутствие элементарного магазина. В советские времена он был большим и полноценным, как и любой продуктовый в Москве. В наше время пришлось ограничиваться киоском. По крайней мере, хлеб и молоко купить было можно. Но три года назад лавочку прикрыли окончательно, объяснив это тем, что на территории национального парка магазин не положен.

Маршрут 75-го автобуса - Кадетский корпус (ул. Лосиноостровская) - Дворец спорта «Сокольники». Фото: Иван МАКЕЕВ

- Можно было бы открыть его на первом этаже хрущевки, - говорят жители. - Сами дома, по документам, относятся к городской территории - «Лосиный остров» начинается в метре от фундамента. Но сейчас в помещении, о котором идёт речь, расположена дворницкая «Жилищника». Вряд ли он уступит. Да и найдутся ли желающие, вести торговлю в таком захолустье? Всего две пятиэтажки. Какая тут прибыль. Молодым семьям проще. Они все на машинах. А вот бабушкам-дедушкам, которые всю жизнь проработали в НИИ, тяжело. Либо жди социального работника, либо поезжай за хлебом сам на автобусе.

ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЕМ, ЖИВЁМ КАК В КОММУНАЛКЕ

Ваня тем временем запустил квадрокоптер и через экран смартфона любовался местными видами. Картинки и, правда, впечатляют. И этот лес, пышущий зеленью. И эти - не пришей кобыле хвост - две пятиэтажки. И административное здание института, имеющее форму самолета. Кажется, что он просто-напросто не успел улететь. Пока собирался, всё поросло березами, липами, елями.

Из подъезда вышел - сразу лес и разнотравье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще лично меня не покидало ощущение, как будто весь этот жилой островок застрял во времени. Одни семейные трусы, висящие на бельевой веревке возле дома, чего стоят. А этот кривой деревянный сарайчик, в котором когда-то на насесте сидели куры (да и не так давно - в 90-е). А маленькое футбольное поле, заросшее одуванчиками. А облезлая скамейка на краю леса.

Футбол у местной детворы популярностью не пользуется - поле заросло одуванчиками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди местных жителей есть и такие, кто намеренно искал такое жильё (чтобы подальше от городской суеты). Например, Андрей Шишов, переехавший в Москву из Брянска. Жить в 40-этажном муравейнике ему не захотелось, а потому присмотрел себе квартиру в лесу.

- Зимой, - говорит, - выходишь на улицу, сразу возле подъезда прыгаешь на лыжи и идёшь гулять по лесным тропам. В пандемию это было особенно актуально. А в магазин можно и пешком сходить. Не очень-то быстро (минут сорок-пятьдесят), зато постоянно двигаешься. Держишь себя в форме. Бабушкам, я согласен, неудобно.

Андрей Шишов переехал в Москву из Брянска и очень доволен новым местом жительства. Фото: Иван МАКЕЕВ

- По сути, вы как жили в брянских лесах, так и сейчас живете, - заметили мы с Иваном.

- Но только с московской зарплатой, - рассмеялся мужчина.

А лоси, по словам Шишова, уже и не заходят почти. В последний раз весной был. Причем, как забрёл сюда, непонятно. Он же со стороны МКАД шёл. А там и МЦК теперь, и Северо-Восточную хорду строят (это новая магистраль, которая свяжет в 2022 году три округа столицы - север, восток и юго-восток). Ну вреда не нанёс никакого. Между машинами постоял и ушел.

Запарившись, я захотел пить. И, даже часа не находясь на Яузской аллее, сам на себе испытал, как плохо без магазина.

Местные жители, кстати, иногда заглядывают друг к другу, как раньше. Например, за солью. Оказывается, эта традиция ещё жива. И не где-нибудь, а в Москве.

Пожелание Светланы Рузановой, живущей в «Лосином острове»: «Магазин и аптека». Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы одно время жили в Балашихе, - рассказывает Мария Давыдова. - И вообще не знали соседей. Даже в лицо. Даже тех, кто жил на одной лестничной площадке. А тут у нас общий домовой чат. Переписываемся почти каждый день. На Новый год устроили детям праздник. Прямо во дворе - с конкурсами и подарками. Я даже не подозревала, что у нас столько детворы. Человек сорок, не меньше.

- Новогодний праздник был незабываем, - с улыбкой подтверждает еще одна молодая мама и местная жительница Надежда Быкова. - Никаких тебе концертных залов и профессиональных аниматоров. Всё сами. Ещё и дискотеку закатили.

Надежда Быкова без ума от окружающей природы - её муж и дети тоже довольны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как выяснилось, муж Надежды Павел Быков - профессиональный музыкант и оперный певец. Десять лет назад он искал нечто подобное для жизни. И вот - нашёл. Природа. Уединение.

- У нас окна выходят в лес на ту сторону, - рассказала Надежда. - Дочь пианистка, изучает орган и китайский традиционный щипковый инструмент гучжен. Когда она занимается, над деревьями разливаются красивые звуки китайской музыки.

В общем магазина нет. Зато какая атмосфера для творчества. Павел Быков ещё и романы пишет, а также повести и стихи. Дочери к тому же часто ездить в город не требуется - она на домашнем обучении.

Мы с Иваном опросили много жителей. И все рассказывают о высоких отношениях между соседями.

- Да неужели всё так гладко? - не выдержал я. - Хоть переезжай к вам, ей-богу!

(Ага, щас! Переедешь тут. Двушка - 44 квадратных метра - в хрущевке на Яузской аллее стоит 12 млн рублей).

Местный Бегемот. А, может, Барсик. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Нет, - ответили мне жители Москвы. - Случаются и конфликты. Особенно часто они связаны с парковкой. Все же хотят ставить машины под окнами. Вот и орут друг на друга, доказывая с пеной у рта, кто тут дольше жил и у кого прав больше. Да чего там. Живём как в коммуналке.

В прошлые годы - лет пятнадцать назад - была еще одна проблема. К НИИ туберкулёза повадилась ходить всякая шпана. Как разбойники на большой дороге, караулили жертву в лесу, потом выскакивали на тротуар и отбирали сумки. Одну женщину даже убили. Но в последнее время гоп-стопов не было. Да и пешком до станции жители «Лосиного острова» ходят редко. Проезжают тот самый лесной участок либо на личном авто, либо на автобусе.

P.S. По всем ощущениям, добираться до Ярославского вокзала мы должны были очень долго. Может быть, несколько суток. С пересадками. Из такой глуши-то. Но о конечной остановке диктор электрички сообщил уже через десять минут! И снова толпа людей... Визг тормозов... Вагоны метро, набитые пассажирами...

Зато магазинов миллион.

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