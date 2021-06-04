Погода в Москве 5 – 13 июня 2021: Опять +25!

Идеальнцю погоду обещает Гидрометцентр России в своих прогнозах погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Климатическими аномалиями москвичей уже не удивить. А как вам на удивление идеальная погода? Именно такую обещает Гидрометцентр России в своих прогнозах погоды в Москве на 5 – 13 июня. Тепло (и не жарко). Солнечно. Дожди? Да, но небольшие, как раз чтоб освежить воздух, полить цветы на клумбах и грядки на дачах. Что ж, наслаждаемся прекрасным июнем!

А вот подробности:

В субботу, 5 июня, переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+11, днем +25.

В воскресенье, 6 июня, тоже сухо и почти безоблачно. Ночь чуть теплее, чем накануне, +11...+13 градусов, днем все те же +25.

В понедельник и вторник, 7 и 8 июня, по ночам очень тепло, +11...+16 граусов, днем +22...+24. Облаков на небе станет больше, пройдут короткие дожди, прогремят грозы.

В среду, 9 июня, облачно с прояснениями, небольшой дождь Под утро +12...+17, днем – опять +25.

В четверг и в пятницу, 10 и 11 июня, переменная облачность, без осадков и безветренно. Ночная температура +10...+15 градусов, днем +25.

Длинные выходные по случаю Дня России тоже порадуют отличной погодой. Смело можно планировать поездки на дачу, отдых в лесу, на озерах и подмосковных водохранилищах, походы, да и просто прогулки в парках.

В субботу, 12 июня, возможны небольшие дожди и грозы. Ночью +10...+15 градусов, днем до +26.

В воскресенье, 13 июня, солнечно. Под утро все те же +10...+15 градусов, днем тоже без перемен, +25...+26.