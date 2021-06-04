«Белавиа» начнет выполнять рейсы в Шереметьево пять раз в неделю

Ранее компания летала в Россию три раза в неделю Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Авиакомпания «Белавиа» получила разрешение на выполнение новых рейсов в международный аэропорт Шереметьево. Их начнут выполнять с 10 июня 2021 года. В неделю будет пять самолетов: по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Ранее компания летала в Россию три раза в неделю: понедельник, среда, воскресенье. Новые рейсы будут выполнять в 07:50 или 12:30 в зависимости от дня недели. Билет в одну сторону стоит 6000 — 7000 рублей. Бизнес-класс около 35 000 рублей.

В Белоруссию из столичных аэропортов также летают «Аэрофлот» (Шереметьево) и UTair (Внуково). Время полета около 1,5 часа.

Также с 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Еще между столицами курсируют скоростные поезда «Ласточка».

В «Белавиа» также сообщили, что в июне увеличат число рейсов в Стамбул (14 в неделю вместо 10), Батуми (14 в неделю вместо 7) и Тбилиси (11 в неделю вместо 7).

— Информацию по ограничениям на въезд рекомендуем уточнять у компетентных органов страны прилета, — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отметим, что из-за отмены многих рейсов в пандемию, российские туристы в 2021 году нередко выбирают Белоруссию, чтобы попасть в другие страны.