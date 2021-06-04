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Общество4 июня 2021 18:20

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «На севере столицы планируется комплексное развитие 20 территорий бывших промзон»

В них создадут почти 80 тысяч новых рабочих мест
Иван ЛУКИН
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На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия

На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия

Фото: Shutterstock

По проекту «Индустриальные кварталы» на севере столицы будет реорганизовано 20 территорий бывших промышленных зон города. Инвестиции в проекты составят около 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития 20 участков на севере столицы составит более 278 гектаров, - рассказал заммэра. - На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура. Планируемые инвестиции в проекты составят почти 1,4 триллиона рублей, а бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Будет создано почти 80 тысяч новых рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, 20 проектов коснутся 14 бывших промышленных территорий в Северном округе столицы.

«Их градостроительный потенциал развития составляет 4,4 миллиона квадратных метров, - отметил Прохоров. - Благодаря этим проектам на севере Москвы уже в ближайшие годы появится более 1,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,6 миллиона квадратных метров, а также 1,6 миллионов квадратных метров жилья».

Комплексный редевелопмент 20 территорий в Северном округе столицы проведут в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Это позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первым подписанным договором о КРТ в Москве в июле 2020 года стал проект в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади 5,92 гектара. В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, по которому будет реорганизована промзона «Коровино» на севере столицы.

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