Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Столичные промышленники смогут получить льготные займы из нового источника финансирования»

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Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках Петербургского международного экономического форума. Теперь московские промышленные предприятия смогут получить льготные займы до 100 миллионов рублей, профинансированные совместно федеральными и региональными властями.

«Такая мера поддержки как заем по льготной ставке ниже банковской пользуется большой популярностью у столичных промышленников, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По данным Московского Фонда, каждое четвертое предприятие обращается к ним повторно. Займы позволяют расширять и модернизировать производство, выходить на новые зарубежные рынки, закупать оборудование. Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 миллионов рублей. При этом в будущем мы бы хотели проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов».

Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор МФППиП Москвы Анатолий Гарбузов.

«Согласно подписанному документу, фонды смогут выдавать совместные займы московским промышленникам на проекты с суммой займа до 100 миллионов рублей в соотношении 70 процентов – федеральные средства, 30 процентов – региональные», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сейчас ФРП предоставил московским промышленникам 30 займов на общую сумму 8,9 миллиарда рублей. При этом общий бюджет реализации проектов составит более 16 миллиардов рублей. Треть предприятий уже запустила свои новые производства.

«Москва заслуженно входит в пятёрку лучших городов мира, - отметил директор ФРП Роман Петруца. - Сегодня это современный, утопающий в зелени мегаполис, где создана уникальная городская среда, соответствующая самым высоким мировым стандартам качества жизни. Поэтому и действующие в столице производства должны отвечать всем техническим и экологическим требованиям и способствовать снижению углеродного следа. Мы рады, что сможем вместе с московскими коллегами развивать в столице современные, технологичные и экологичные производства».

«Московский Фонд выдает столичным промпредприятиям льготные займы на сумму до 300 миллионов рублей, - сказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов. - Только за 2020 год сумма поддержки составила более одного миллиарда рублей. При этом Фонд постоянно работает над повышением клиентоориентированности. В прошлом году на шесть процентов был сокращен список документов, необходимых для получения займов».