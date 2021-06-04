В комплексное развитие промзоны «Коровино» инвестируют более 5 млрд рублей

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание нового договора о комплексном развитии территории производственной зоны «Коровино» на севере Москвы. Фото: stroi.mos.ru

На полях XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание нового договора о комплексном развитии территории производственной зоны «Коровино» на севере Москвы.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реализовано комплексное развитие территории промзоны «Коровино», общая площадь которой составит почти пять гектаров, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект — почти 500 миллионов рублей в год, также будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест».

На участках планируется возвести более 80 тысяч квадратных метров недвижимости.

«В новом индустриальном квартале появится производственная и общественно-деловая застройка — каждая площадью 42 тысячи квадратных метров, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Проект будет реализован в 2028 году».

В общей сложности проекты КРТ позволят городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино на севере столицы.