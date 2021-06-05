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Общество5 июня 2021 12:30

Пассажирам вокзала «Восточный» в Москве приходится через силу карабкаться в вагон

Разбираем плюсы и минусы новой железнодорожной станции
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
«Восточный» — первый новый вокзал за последние 100 лет в Москве

«Восточный» — первый новый вокзал за последние 100 лет в Москве

Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце мая в Москве заработал десятый железнодорожный вокзал«Восточный». Он стал частью транспортно- пересадочного узла «Черкизово»: в одном комплексе вход в метро, пересадка на МЦК «Локомотив», остановки автобусов, а теперь и поезда.

Сюда перевели составы, которые раньше прибывали на Курский вокзал — чтобы разгрузить направление. Несколько раз в день на «Восточный» приходят поезда из Нижнего Новгорода и Иванова. Плюс останавливаются транзитные маршруты из Санкт-Петербурга, Адлера, Мурманска, Челябинска и других городов.

Однако спустя неделю работы в соцсетях стали появляться жалобы на «Восточный». Корреспондент «КП» провел день на вокзале, чтобы разобраться, что хорошо, а что пока не получилось у транспортной новинки.

Вид на ТПУ «Черкизово»

Вид на ТПУ «Черкизово»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Одно из главных нареканий — низкие платформы. Посмотрите на этот кадр — люди карабкаются в современный поезд «Ласточка». Молодой и здоровый еще и запрыгнет, а как быть пожилым и немобильным? Или если у пассажира с собой большой багаж?

В эпоху низкозольного транспорта такая ситуация кажется недоразумением. Фото: Илья Зотов

В эпоху низкозольного транспорта такая ситуация кажется недоразумением. Фото: Илья Зотов

Удивительно, что проектировщики в Москве, где так чутко относятся к низкопольному транспорту и доступной пешеходной инфраструктуре, упустили этот момент.

Разберемся, почему так получается. На «Восточном» две платформы, с которых пассажиры садятся в поезда. Одна у здания самого вокзала — путь 5. Это платформа как раз на фото выше. Оно низкая. С точки зрения опрятности и качества нареканий к ней никаких: ровная плитка, зеленый газон, чистота.

Сделать выше ее нельзя — иначе пришлось бы делать ступени на саму платформу. Но и столь низкое расположение кажется странным, но только на первый взгляд. Тут все прояснилось. Приехал поезд «Стриж». Он ниже «Ласточки».

Оказалось, что эта платформа сделана для поездов «Стриж»

Оказалось, что эта платформа сделана для поездов «Стриж»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Просто зайти в него не получится — нужно все равно сделать два шага по ступеням. Но они хотя бы не такие высокие. Когда я показал проводникам фото людей, карабкающихся в «Ласточку», они сказали, что просто это не ее платформа. А платформа именно под «Стрижа».

Ступени у «Стрижей» не такие крутые

Ступени у «Стрижей» не такие крутые

Фото: Андрей АБРАМОВ

Проводники — молодцы. Помогают поднять чемоданы, подают руку.

Проводники очень обходительны

Проводники очень обходительны

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующий поезд был только через пару часов. Отправился прогуляться по новому вокзалу. Здание светлое, оформление не отвлекает внимание от навигации.

Фойе главного входа: тут будет фуд-корт, но пока работает одно кафе

Фойе главного входа: тут будет фуд-корт, но пока работает одно кафе

Фото: Андрей АБРАМОВ

При входе есть стильное кафе. Больше общепита пока нет. Стеклянные шахты лифта расписаны интересными фактами о Нижнем Новгороде. Ведь большинство поездов с «Восточного» идут именно в этот замечательный город.

Зал ожидания

Зал ожидания

Фото: Андрей АБРАМОВ

Зал ожидания на 200 мест. Есть розетки для зарядки гаджетов, Wi-Fi. Камеры хранения автоматические.

Много окон, много света — отличное решение!

Много окон, много света — отличное решение!

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жаловались также, что на вокзале крутые лестницы — неудобно с чемоданами.

До эскалаторов и лифтов доходят не все пассажиры. Не спешите спускаться, а пройдите дальше по корридору

До эскалаторов и лифтов доходят не все пассажиры. Не спешите спускаться, а пройдите дальше по корридору

Фото: Андрей АБРАМОВ

Такие лестницы у платформы между путями 3 и 4. Но рядом с ними есть эскалатор и небольшие лифты. Находишь их не сразу. Нужно не спускаться вниз, а пройти по коридору дальше.

Наконец на платформу между путями 3 и 4 прибыл поезд. Это «Ласточка». Платформа в отличие от первой — высокая. Вход в вагон располагается практически на одном уровне.

Перрон между путями 3 и 4 под поезда «Ласточка»

Перрон между путями 3 и 4 под поезда «Ласточка»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Но и тут обнаружилась странность. Рядом идут пути МЦК по которым также ходят поезда типа «Ласточка». Там платформа еще чуть выше и она идеальной высоты. Смотрите!

А на МЦК сделали все ровно!

А на МЦК сделали все ровно!

Фото: Андрей АБРАМОВ

В итоге на одном транспортно-пересадочном узле, получились три разных по высоте платформы. Как любят шутить в соцсетях: «Кошмар перфекциониста».

Кстати, на вокзал приходят не только новые модели поездов. Например, вот классические вагоны.

Прыжок приходится совершать только проводнику

Прыжок приходится совершать только проводнику

Фото: Андрей АБРАМОВ

Если такой приедет на низкую платформу — придется снова карабкаться. Если на высокую, то проводники устанавливают вот такой мостик и проблемы нет.

Остальные выходят по такому мостику

Остальные выходят по такому мостику

Фото: Андрей АБРАМОВ

Теперь еще об одной особенности вокзала, на которую сетовали пассажиры. Это очереди на выход. Если поезд прибыл на путь 5, то в здание вокзала пройти быстро. Там широкие лестницы и двери, несколько эскалаторов. Но если поезд прибыл на пути 3 или 4, начинаются заторы.

Очереди на выход с платформы к метро и МЦК

Очереди на выход с платформы к метро и МЦК

Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди скапливаются в узких проходах. Плюс впереди пункт досмотра. Там проверяют не всех, но многих. Работает всего одна лента для ревизии багажа.

Работает только один рентген для багажа

Работает только один рентген для багажа

Фото: Андрей АБРАМОВ

Проблема с платформами кажется решаемой. Нужно чтобы все «Стрижи» приходили на низкий, а «Ласточки» и старые поезда на высокий перрон. Но как объяснили знакомые работники железной дороги, это не всегда возможно из-за сложной системы распределения составов по путям.

Проблема очередей, наверняка, тоже разрешима. Ведь у Москвы колоссальный опыт решения транспортных задач. Взять хотя бы метро, где постоянно придумывают, как развести потоки пассажиров и снизить очереди.

Верим, что вокзал «Восточный» может стать еще лучше.

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