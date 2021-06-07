Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Доля инвестиций в столичном бюджете выросла почти до 40 процентов»

Доля инвестиционных расходов в бюджете Москвы с 2011 года выросла с 15% до практически 40%. Фото: Shutterstock

Доля инвестиционных расходов в бюджете Москвы с 2011 года выросла с 15% до практически 40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в своем выступлении на сессии «Развитие регионов. Экономика Возможностей» ПМЭФ-21.

«Если мы посмотрим на бюджет Москвы, то мы увидим следующее: за последние годы, с 2011 года, в сопоставимых ценах он вырос всего на 8 процентов, - отметил заммэра. - Но доля инвестиций за это время у нас увеличилась с 15 до 37-38 процентов. Этого удалось добиться, в том числе благодаря оптимизации текущих расходов, что позволило освободить средства для инвестиций».

По его словам, бюджетный эффект от инвестиций удается получить не сразу. «В 2011 - 2012 годах мы поменяли структуру бюджета – начали инвестировать, - уточнил Ефимов. - А бюджетный эффект начали получать в 2015 - 2016 годах, когда темпы роста доходов нашего бюджета стали расти с опережением инфляции».

Владимир Ефимов также отметил, что бюджетные инвестиции в экономику региона, в частности в развитие инфраструктуры, помогают привлечь частных инвесторов. «Мы на протяжении последних лет наблюдаем следующую закономерность: один рубль наших инвестиций приносит в среднем три рубля частных инвестиций, а по ряду проектов – еще больше, - сказал заммэра. - Суммарно эти четыре рубля инвестиций приносят 60 копеек в федеральный бюджет и в федеральные фонды. Таким образом, сам факт инвестиций создает налоговую базу на будущий период».

Ранее Росстат сообщил, что инвестиции столичных предприятий за три месяца этого года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 миллиарда рублей. Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за десять лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.