В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись семь машин

Днем 7 июня 2021 на Кутузовском проспекте разбирали массовую аварию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 7 июня 2021 на Кутузовском проспекте разбирали массовую аварию. В ДТП попали сразу семь машин. Авария случилась около дома №18 — это неподалеку от моста Багратион. Из-за этого возникла пробка в сторону ТТК.

— Разбираемся в обстоятельствах ДТП на Кутузовском проспекте. Произошло столкновение семи единиц транспорта, включая один автомобиль такси. На месте работают сотрудники скорой помощи. Пассажирку такси осматривают медики, решается вопрос о ее госпитализации, — сообщили в Управлении ГИБДД Москвы.

Из-за аварии пришлось перекрыть две из пяти полос проспекта. На месте инспекторы ДПС регулируют движение потока. В соцсетях очевидцы поделились обстоятельствами, которые привели к аварийной ситуации:

— Все случилось по цепной реакции. Впереди кто-то резко затормозил и машины вслед за ним начали останавливаться. В этот момент такси и фургон доставки «делили» полосу. Грузовик врезался в такси, к ним присоединилась машина каршеринга — они пострадали сильнее всего. У всех капоты всмятку. Сейчас их грузят на эвакуаторы. Еще четыре машины впереди врезались друг другу в багажники, но там повреждения менее серьезные.

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