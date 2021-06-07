Закопали и спасибо: родственники дедушки, по ошибке похороненного под именем другого человека, ничего против не имеют

Общаться с журналистами родственники похороненного под чужим именем мужчины не хотят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта абсурдная история - со смертью, воскрешением и другими приключениями простого пациента случилась в Центральной городской больнице Солнечногорска.

- Примите наши соболезнования, ваш отец Васильев Григорий Михайлович скончался, - 17 мая такой звонок от дежурного врача Солнечногорской ЦРБ раздался в квартире жительницы Подмосковья Натальи Васильевой.

Накануне, 12 мая, ее 79-летний отец попал в больницу после инсульта. Визиты запретили: коронавирус. Мобильный телефон, которым пенсионер пользовался до болезни, оказался совершенно бесполезным: после инсульта мужчину частично парализовало, и он потерял возможность говорить. Родня, а у Григория Михайловича семья большая: жена, дочка, сын, внуки и правнуки, каждый день звонили в стационар, чтобы хоть что-то узнать о состоянии родственника. К худшему и не готовились: врачи обнадеживали, мол, состояние стабильное идет на поправку… И тут такое.

ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

В тот же день сын и дочка новопреставленного Васильева рванули в больницу. Лечащий врач развел руками: «сделал все что мог». И выдал убитым горем детям справку о смерти. Правда, с личными вещами вышла заминка: их куда-то потеряли. Ругаться из-за пары футболок, кружки и ложки не стали, попросили лишь показать тело отца. Но оказалось, что опознания по причине все той же пандемии отменили. С документом, где черным по белому ФИО отца, они поехали в МФЦ. Там быстренько выдали свидетельство о смерти.

А дальше все как у всех: беготня по похоронным бюро, хлопоты с оформлением разрешения на захоронение, переговоры с батюшкой, чтобы отпел раба божьего по православным традициям. Похороны назначили на 19 мая. В этот день родня приехала в морг Солнечногорской ЦРБ за телом. И тут началось самое интересное. Ни жена, с которой Васильев прожил почти 60 лет, ни дети, ни внуки труп не признали. «Это не он»: твердили в один голос. Скандальную семейку усмиряли всем коллективом. По словам внучки, собрались патологоанатомы, санитары, даже уборщица морга, тетя Клава, и та пришла на разборку.

- Нам стали показывать справки и бирки - и везде было ФИО дедушки. Сказали, что внешность его поменялась от болезни и трепанации черепа, которую сделали во время вскрытия. Спорили мы долго, а потом смирились, отдаленно какие-то общие черты все-таки были. В итоге пришли к выводу, что смерть так его изменила, - вспоминает внучка Елизавета Ткаченко.

Своего, но такого чужого дедушку семья повезла в одну из церквей Долгопрудного, где прошло отпевание. Проститься с Васильевым пришли больше 30 человек и все за голову хватались: «надо же как изменился - не узнать». Гроб закрыли в храме и повезли на кладбище в Долгопрудном. Положили Васильева рядом с родной матерью и отцом: покойся с миром!

А спустя четыре дня в квартире дочери Васильева раздался второй звонок из Солнечногорской ЦРБ.

НУ ПЕРЕПУТАЛИ, С КЕМ НЕ БЫВАЕТ

- Ошибка вышла, ваш отец жив! – выдал врач.

Наталья Васильевна ушам своим не поверила и, грешным делом, сначала чудо воскрешения приняла за розыгрыш. Но врач уверял: «это не шутка, он живой, приезжайте в больницу и сами посмотрите». Приехали. Посмотрели. Правда живой.

- Нам всем разрешили зайти в отдельную палату, куда дедушку переложили к нашему визиту. Тут нам и рассказали про ошибочку. Объяснили, что дедушка лежал в палате с другим мужчиной его же возраста. За день до смерти соседа санитарка якобы случайно перепутала кровати и поменяла мужчин местами. То есть тот бедолага умер на постели моего дедушки, - вспоминает внучка воскресшего из мертвых Васильева.

Правда открылась только в тот момент, когда Васильева, который лежал в больнице уже под чужой фамилией, решили выписать домой.

- Приехал какой-то родственник забирать своего деда, а там чужой человек, то есть мой дедушка. Только после этого администрация больницы спохватилась. А вот теперь представьте, если бы у того мужчины вообще не было родственников. Тогда бы моего дедушку, который после инсульта говорить не может, отправили бы в богадельню?! – возмущается Елизавета Ткаченко.

Казалось бы, тут семье можно выдохнуть и поднять бокалы за здоровье Григория Михайловича, но у них теперь новая головная боль. По документам-то мужчина скорее мертв, чем жив. Уже три недели бедняга находится в больнице.

- Восстановить его права можно только через суд. Иск подал прокурор, но сколько все это будет тянуться, никто не знает: случай у нас уникальный. Забрать дедушку из больницы мы можем только домой. Но ему сейчас нужна реабилитация после инсульта, а без документов его ни в один санаторий не берут. Поэтому он до сих пор находится в этой больнице, благо, сейчас из отпуска вышел их единственный реабилитолог, - рассказала внучка.

«ПОКОЙНЫЙ ИМ ПРОСТО НЕ НУЖЕН»

А что же с другим стариком, умершим и похороненным под чужим именем? Семья Васильева настаивает на эксгумации. Их понять можно: кому нужен чужой человек на семейном погосте. А вот родня усопшего считает иначе: «похоронили и спасибо».

- Они ничего не делают все это время. Не выходят с нами на связь, и есть такое ощущение, что покойный им просто не нужен. Больница тоже ушла в глухую оборону. Именно они имеют право инициировать эксгумацию, но юристы ЦРБ этого не делают. На днях нам предложили самим связаться с родней того мужчины. Но это же бред полный, нам сейчас только этих проблем не хватало, - говорит Лиза Ткаченко.

Да и общаться родственники похороненного под чужим именем мужчины не хотят. На звонок корреспондента «КП» племянник отреагировал агрессивно: бросил трубку и попросил более не беспокоить. За чей счет будет эксгумация и новые похороны, пока непонятно. Сначала все хлопоты на себя планировала взять больница, но оказалось, что в бюджетном учреждении просто нет таких статей расходов.

Что до увольнений виновных, которых требует семья Васильева, пока их тоже не случилось. Проверку ведет подмосковный Депздрав. Выводы огласят в ближайшее время, ну а пока главного врача временно отстранили от должности.

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