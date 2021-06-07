Проект «Ковдор - столица Гипербореи» признан всероссийским культурным и туристическим брендом

Фото: youtube.com

В конкурсе участвовали почти 1,5 тысячи заявок из всех регионов России. Жюри отобрало бренды, которые известны в основном на локальном уровне, но обладающие потенциалом для притяжения туристов, добровольцев и инвесторов со всей страны и из-за рубежа. Победителями стали 336 брендов из 77 регионов России.

Среди лауреатов - культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры.

КП не раз писала о реализации проекта «Ковдор – столица Гипербореи». И вот – признание: в категории «Образы» он вошел в число победителей.

Гиперборея – это мифическая страна золотого солнца, жители которой живут беззаботно. Легенда существует с античных времен. А в преданиях говорится, что столица Гипербореи находилась на территории города Ковдор Мурманской области. Кстати, в его окрестностях действительно были обнаружены осколки древнейшей цивилизации, которую, по мнению некоторых историков, можно квалифицировать как гиперборейскую.

Ковдор знаменит уникальными местами, история возникновения которых вполне возможно ведёт к таинственной цивилизации. Очередной виток в истории горняцкого города начинается в 2018 году с момента активного продвижения туристско-культурного Активисты туристического клуба «Горизонт» подготовили туристские маршруты по гиперборейским тропам – пешие и водные. Каждые выходные для горожан и гостей города проходят походы к артефактам.

Ежегодно в селе Ёна проходит международный этнофестиваль «Гиперборея», на который съезжаются гости со всей России и ближнего зарубежья. Здесь можно услышать настоящее песнопение саамов йойк, отведать коми-ижемской ухи, увидеть северных оленей и испытать себя в экстремальной гонке по пересеченной местности.

Есть рядом с Ковдором еще и огромный, сложный по конфигурации лабиринт, выложенный камнями и слюдой. Существует поверье, что путник, проходя через лабиринт, обеспечивают себе удачное путешествие и счастливое возвращение домой.

Награждение участников всероссийского конкурса состоится на фестивале «Живое наследие» 2 июля 2021 года.