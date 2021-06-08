В Москве приезжие из Африки избили чемпиона по боевому самбо и ММА

Агасапар Мухадов по прозвищу "Горилла" — победитель Кубка мира по профессиональному боевому самбо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всё началось рано утром в Обручевском районе Москвы на улице Миклухо -Маклая прямо в здании общежития РУДН. Там расположен небольшой продуктовый магазинчик для студентов. Но в это утро в него заглянул 24-летний Агасапар Мухадов по прозвищу "Горилла" — победитель Кубка мира по профессиональному боевому самбо и бронзовый призер Чемпионата России по ММА.

В магазине толкалось несколько приезжих из Африки, они оживлённо что-то между собой обсуждали и смеялись. Агасапар поторопил их, потому что спешил. Одному из парней не понравилось замечание спортсмена, он стал возмущаться. Мухадов ответил, завязалась словесная перепалка. Оппонент перешёл на оскорбления, а потом и вовсе ударил чемпиона по лицу. В этот момент продавец выгнал всех из магазина и пригрозил вызвать полицию.

Один из боёв Агасапара в Hardcore Fighting Championship Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мухадов вышел из магазина и попытался успокоиться и не встревать в конфликт. Он знал, что профессиональному спортсмену это ни к чему. Он направился в сторону дома, но приезжих из Африки не отставали и следовали за ним. Один из парней продолжал провоцировать Агасапара. В какой-то момент терпение спортсмена иссякло, и он уже решил с ним разобраться. Мухадов стал разворачиваться, но услышал звук разбивающегося стекла, а через секунду на него напали со спины. В руках у парня из магазина была разбитая бутылка. Стеклом он стал наносить чемпиону удары. Агасапар пытался закрывать голову и лицо руками и отталкивал от себя противника. После нескольких ударов нападавшие ретировались. Когда спортсмен поднял глаза, рядом уже никого не было. Лицо и голова Мухадова были в крови. Позже Агасапар заметил и другие порезы на теле. Спортсмен позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Его доставили в больницу, там врачи диагностировали у него множественные резаные раны головы, лица и конечностей. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. А информацию о травмах передали оперативникам.

— Поступила информация о том, что неизвестные лица африканской народности нанесли побои 24-летнему уроженцу Республики Туркменистан, применили в отношении него бутылку, разбив ее и порезав ему голову, лицо, плечо, ногу и ухо. — сообщил источник kp.ru

Cейчас по данному факту проводится проверка, и полиция ищет возможных свидетелей происшествия.