Для москвичей старшего поколения откроют новые клубы «Мой социальный центр»

Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День социального работника отмечается в нашей стране сегодня, 8 июня. По случаю праздника мэр Москвы Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе столицы.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником, спасибо огромное от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи, - обратился мэр к сотрудникам социального центра. - Важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке. Рисковое было занятие, с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Эти очень радует. Это была такая проверка всей социальной службы».

По его словам, в столице открываются социальные центры нового формата. Здесь пожилые люди могут не только получить помощь, но и просто отдохнуть, пообщаться, при желании научиться новому. Одним из таких центров стал городской клуб для людей старшего поколения в Ломоносовском районе.

«У нас замечательные центры, где людям оказывают не только материальную помощь, но и душевную, - отметил Собянин. - Душевное общение - это, конечно, здорово».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Первые клубы «Мой социальный центр» открылись в столице в 2019 году. К концу этого года в Москве будет работать уже 20 - 25 клубных пространств. Пожилые люди смогут найти здесь занятие по душе и новых друзей.

Городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе открылся на улице Крупской осенью 2020 года. В двухэтажном здании разместили:

- творческую мастерскую;

- кулинарную студию;

- ремесленную мастерскую;

- многофункциональный спортивный и актовый залы;

- зимний сад;

- шумную гостиную для больших компаний, игры на бильярде или в пинг-понг, а также в настольные и видеоигры;

- тихую гостиную для совместного чтения, литературных вечеров, творческих встреч и просто дружеского общения.

В центре созданы 24 клуба по интересам, участниками которых стали более 600 человек. С апреля этого года сюда приходят от 50 до 80 человек ежедневно. Посетителей станет больше в несколько раз после полного прекращения пандемии.

Центр работает 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00. Все услуги бесплатны.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года сеть городских клубов «Мой социальный центр» пополнится ещё 13 адресами - в районах Бирюлёво Западное, Братеево (2 площадки), Донской, Бибирево, Текстильщики, Котловка, Алексеевский, Выхино-Жулебино, Капотня, в поселениях Новофёдоровское и Киевский, в Троицке.

Напомним, сейчас такие клубы работают в 12 районах Москвы - Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Северном Чертаново, Южном Бутово, Сокольниках, Ломоносовском, Южном Тушино, Некрасовке, Митино, в Московском и поселении Щаповское. Со дня открытия их гостями, в том числе онлайн, стали порядка 145 тысяч москвичей.