В МТС появилась подписка на «умные» кондиционеры

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В Москве появилась новая услуга. Горожане могут оформить подписку на кондиционеры, которыми можно управлять через мобильное приложение. Умная система предлагает различные варианты использования. Например, можно сделать так, чтобы кондиционер включался перед вашим приходом домой. Возвращаетесь с работы или магазина, на улице жара, а в квартире уже стоит приятная прохлада. Управлять сплит-системой со смартфона могут все члены семьи. Для этого понадобится мобильное приложение Daichi Comfort.

МТС предлагает жителям Москвы и области оформить подписку на «облачные» кондиционеры, в стоимость которой включен кондиционер, доставка, гарантия, техническая поддержка, и бесплатный трафик на приложение, с помощью которого происходит управление устройством с телефона.

Стоимость подписки от 4999 рублей в год. Цена зависит от модели кондиционера и площади помещения. Доступны варианты от 20 до 50 квадратных метров. Оформить подписку можно в разделе «Акции» в мобильном приложении МТС Cashback.

- Вместе с Даичи мы запустили уникальный продукт, объединивший в себе качественное оборудование, простоту управления и максимально комфортную модель оплаты. Это предложение оценят как пользователи, которые активно интересуются технологичными решениями smart home, так и те, кто просто хочет быстро получить удобное решение для кондиционирования помещения, - отметили в МТС.