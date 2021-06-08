Медведь-беглец разыскивается в подмосковных Мытищах

Мишка попал на кадры камеры наблюдения.

Будничный вторник, 8 июня, в подмосковных Мытищах неожиданно для местных вдруг превратился в весьма опасный день. На территории городского округа заметили медведя.

— В 12.56 на пульт единой диспетчерской службы от жителя поступил звонок: в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» сбежал медведь. Звонивший предоставил видео сотрудникам, — сообщили в пресс-службе администрации Мытищ.

Жителям непосредственно Мытищ опасаться не стоит. От того места, где косолапого видели в последний раз, до города более 10 км. А вот жителям деревень Сорокино, Жостово, Ульянково, Пирогово и СНТ «Звездочка» стоит насторожиться.

— Информация сейчас проверяется оперативными службами. Убедительная просьба воздержаться от прогулок на данной территории, — добавили в администрации городского округа.

Если вы заметили медведя в Мытищах, сообщите об этом в местные экстренные службы по телефону 112.

— Сейчас идут поисковые работы. Предварительно, медведь сбежал с территории одного из частных домов в этой области. Опросили представителей домов отдыха на этой территории — некоторые также содержат животных. Но они говорят, что их медведи на месте, — сообщили kp.ru в ЕДДС Мытищ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бибирево "плавают" электробусы, заливает дороги: Москву топит после сильной грозы

В столице прошел сильный дождь, ливневки не выдерживают (подробности)