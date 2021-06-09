Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: "Оборот наиболее пострадавших отраслей столицы вырос почти на 43%"

Оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей по данным контрольно-кассовой техники – важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики Фото: Михаил ПАТЛИС

В январе - мае 2021 года выручка наиболее пострадавших в пандемию отраслей достигла 1 триллиона 622 миллиардов рублей. Если в январе, когда на работу сферы услуг действовал ряд ограничений, их оборот составлял 253,6 миллиарда рублей, то результат мая – 362 миллиарда рублей – на 43% выше январского показателя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей по данным контрольно-кассовой техники – важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики, - отметил заммэра. - По сравнению с январем-маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7 процента».

Одним из лидеров по темпам восстановления стала индустрия развлечений.

«Оборот сферы развлечений прибавил 52,4 процента за пять месяцев нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2020 года, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - За те же месяцы выручка сферы бытовых услуг населению увеличилась на 47,6 процента, предприятий общественного питания – на 46,6 процента, гостиниц и турагентств – на 28,7 процента».

По оценке Аналитического центра Москвы, выручка МСП, которые очень активны в сфере торговли и услуг города, в том числе и в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики, увеличилась на 39,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. Их суммарный оборот в 2021 году составил 1 триллион 146 миллиардов рублей.