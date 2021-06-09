Спорткластер в Мнёвниковской пойме в Москве: Серфинг-парк, стадион для регби и академия хоккея

В Мнёвниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы

На северо-западе столицы в Мнёвниковской пойме планируют построить более 500 тысяч квадратных метров спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«В Мнёвниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, - отметил заммэра. - В нем разместятся спортивные сооружения различного назначения».

Из 15 основных запланированных зданий строительство десяти частично или полностью оплатит городской бюджет. В остальные вложится инвестор.

Прогулочная зона

Напомним, ранее глава столичного стройкомплекса сообщил, что открытая этой весной станция «Мневники» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро послужит дальнейшему развитию Мневниковской поймы.

«Станция «Мневники» – один из ключевых дорожно-транспортных проектов Мневниковской поймы, наряду со строящейся станцией БКЛ «Терехово» и проектируемыми улицами, - сказал Бочкарев. - Дороги и новые станции метро улучшат транспортную доступность этой территории и позволят интегрировать ее в единую систему города».

ЧТО ПОСТРОЯТ

В спорткластере разместятся:

- две крупные арены – стадион для занятий регби площадью порядка 130 тысяч квадратных метров и многофункциональный спортцентр ЦСКА площадью около 220 тысяч «квадратов»;

- серфинг-парк «Волна» с профессиональной установкой для круглогодичных занятий серфингом. Сюда входят уникальная система генерации волн высотой не меньше 2 метров, а также песчаный пляж, бассейн размером в пять футбольных полей, SPA-комплекс, зона Crossfit, игровые площадки. А ещё в парке можно будет отдыхать на пляже в любое время года и любоваться волнами;

- центр водных видов спорта с глубоководным бассейном;

- центр керлинга;

- ледовая арена Татьяны Навки;

- професиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации;

- легкоатлетический манеж;

- центр экстремальных видов спорта;

- скейтпарк;

- центр прыжков на батуте;

- спортивная школа;

- центр раннего физического развития;

- зоны для занятий спортом на открытом воздухе - несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта.

Помимо этого, новый пешеходный мост свяжет этот район с действующим спортивным кластером в Крылатском.

КОГДА ОТКРОЮТ

Ориентировочно до 2026 года. Уже в этом году планируют построить первое здание – многофункциональный спортивный комплекс с катком и бассейном.

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