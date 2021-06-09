У отсидевшего за взятку экс-главы района Москвы в фитнес-клубе украли 4 млн рублей

42-летний Илья Кожевников оставил свои вещи в шкафчике, закрыл его и отправился на тренировку. Вернувшись через час в раздевалку, мужчина заметил, что замок на ящике сломан. Фото: www.youtube.com

Это произошло несколько дней назад в раздевалке элитного фитнес-клуба на Полянке. 42-летний Илья Кожевников оставил свои вещи в шкафчике, закрыл его и отправился на тренировку. Вернувшись через час в раздевалку, мужчина заметил, что замок на ящике сломан. Кожевников стал проверять свои вещи и понял, что у него украли крупную сумму денег. Об этом он сообщил в полицию.

— Поступило сообщение о хищение денежных средств в сумме 50 тысяч евро путём взлома двери шкафчика в помещении мужской раздевалки фитнес клуба, расположенного на улице Малая Полянка. Материальный ущерб оценивается в 3 673 685 рублей, согласно курса ЦБ РФ, — сообщил источник kp.ru

Примечательна не только сумма ущерба, но и личность пострадавшего. Почти 10 лет назад Илья Кожевников занимал должность главы управы Молжаниновского района Северного административного округа столицы. В феврале 2012 года он был переведён на аналогичную должность в Бескудниково. А его место занял Анатолий Горянский. Но спустя 3 месяца Кожевникова и его преемника задержали по подозрению в вымогательстве более одного миллиона рублей с владельцев торговых точек.

Следствию удалось доказать, что главы управ требовали деньги с бизнесменов, торгующих на одном из рынков в Молжаниновском районе. За покровительство у них просили 1 миллион и еще по 60 тысяч рублей ежемесячно за возможность вести бизнес без проблем. А при отказе заплатить торговцам сулили различны беды в виде бесконечных проверок надзорных органов. Но не всех такие условия устраивали. Один из предпринимателей дал согласие на сделку, а сам обратился в полицию. На телефоны чиновников установили прослушку, и вскоре задержали посредника при передаче денег. Следом за ним в руки оперативников попал и Горянский. Кожевников пытался скрыться, но далеко уехать ему не удалось.

Следствие продолжалось несколько месяцев, в феврале 2014 обоих чиновников признали виновными по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.