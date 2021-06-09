В Москве задержан похититель картины художника Богданова-Бельского за 3 млн рублей

Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из работ русского художника-передвижника Николая Богданова-Бельского исчезла в 2017 году. Полотно хранилось у частного коллекционера. Знакомый предложил тому отреставрировать картину, но вместо этого перепродал дорогостоящий предмет искусства.

— Подозреваемый написал расписку в получении полотна, а также оставил залог в размере 10 тысяч долларов США. Затем забрал картину и скрылся, заведомо не намереваясь исполнять обещанную работу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По курсу 2017 года, 10 тысяч долларов стоили около 600 тысяч рублей. Однако эксперты оценивали стоимость картины гораздо выше — более трех миллионов рублей.

Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, похитителя задержали еще в апреле этого года. Это безработный мужчина, прописан в Московской области. Ему 54 года. На жизнь он зарабатывал тем, что сводил покупателей и продавцов искусства.

— Выяснилось, что фигурант продал дорогостоящий холст столичному антиквару. А тот в дальнейшем перепродал его через антикварный салон, — поделилась Ирина Волк.

Само полотно до сих пор не найдено — нового покупателя ищут. Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии.

СПРАВКА «КП»

Николай Богданов-Бельский родился в 1868 году в Смоленской губернии. Его мать — простая крестьянка. Однако благодаря меценатам, которые в те годы создавали школы для одаренных детей, Богданов-Бельский попал в школу рисования при Троице-Сергиевой лавре и выучились в Московском училище живописи.

С 19 лет художник быстро обрел известность в кругах ценителей искусства. Он хорошо зарабатывал, путешествовал по миру и продолжал учиться. Принято считать, что художник может хорошо работать только в одном жанре. Однако Богданов-Бельский освоил пейзаж, портрет, изображал на своих полотнах знатных господ и простой люд.

В годы советской власти живописец стал всемирно известным мастером. Он жил и работал в Латвии. Великую Отечественную провел на оккупированной территории страны. Перед окончанием войны серьезно заболел — на лечение уехал в Берлин. Погиб в местной больнице 19 февраля 1945 года во время бомбардировки.