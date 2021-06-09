Сергей Собянин: «Мы никаких локдаунов не собираемся вводить»

Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни откроют дополнительные больницы для приема больных. Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы

В столице в последние не снижается количество заболевших коронавирусом. Уже занято 10 тысяч коек в больницах города. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни откроют дополнительные больницы для приема больных.

- К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника именно сейчас важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-2019.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в Москве за последние сутки подтверждено 4 124 новых случая заражения, госпитализировали 1 539 человек, скончались 58 пациентов. Москвичей с симптомами ОРВИ просят оставаться дома.

- Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить, — отметил Сергей Собянин.

Мэр города попросил представителей ресторанного бизнеса, общепита и представителей торговли соблюдать санитарные нормы и рассказывать о вакцинации друзьям и коллегам.

Власти города с 9 июня усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

- Количество заболевших растет. В этой связи усиливаем контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торгово-развлекательных центрах, - сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Напомним, за нахождение в общественном месте без маски и перчаток положен штраф от 4000 до 5000 рублей. Также усилится контроль за соблюдением санитарных норм на больших предприятиях.