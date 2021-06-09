Собянин - рестораторам: «Прошу придерживаться санитарных норм»

Мэр Москвы Собянин на церемонии награждения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День московского ресторатора ежегодно отмечается 7 июня. К этой дате была приурочена церемония вручения благодарностей лучшим работникам ресторанной отрасли столицы. Среди награждённых - руководители, шеф-повары, су-шефы, кондитеры, технологи, менеджеры и другие специалисты.

«Это одна из крупнейших отраслей Москвы, четверть миллиона работающих, а с теми отраслями, которые работают напрямую с нами - это около полумиллиона человек, - сказал сегодня, 9 июня, мэр Москвы Собянин на церемонии награждения. - Конечно, это важнейшая составная часть нашего города, который вместе с вами изменяется, становится другим. Улицы, которые были грязными, забитые машинами, сегодня превратились в такие пешеходные улицы, которые наполнены кафе, ресторанами, огромным количеством людей, которые гуляют. Ощущения от города становятся другими, во многом благодаря вашей работе. От имени москвичей говорю вам спасибо за профессиональный, качественный труд».

По его словам, пандемия сильно ударила по ресторанам, кафе и другим точкам общепита.

«Большинство из них работало, готовя продукцию питания на вынос, - напомнил мэр. - А многие, в том числе предприятия, которые вы представляете, работали на систему здравоохранения: врачей, медсестер, работников социальной защиты для того, чтобы им помочь в борьбе с пандемией, обеспечив качественным питанием».

С начала 2021 года ресторанный бизнес постепенно начал оживать. При этом, как подчеркнул мэр, нужно не забывать о том, что пандемия не утихает.

«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной, - сказал Собянин. - Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня их около 10 тысяч. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут использованы в борьбе с ковидом. Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида».

ЦИФРЫ

В Москве по сравнению с 2010 годом точек общепита стало больше примерно в два раза. Сегодня в городе работает более 15 тысяч кафе, баров, ресторанов и закусочных. В них одновременно могут отдыхать более полумиллиона человек - всего свыше 540 тысяч посадочных мест.

Московские рестораны и кафе обеспечивают 40% налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ от сферы общепита по России в целом.

С января по май 2021 года оборот предприятий отрасли составил 147 миллиарда рублей. Это на 46,6% выше показателя за те же месяцы 2020 года.