Москвича, ранее оправданного по делу об убийстве гея, приговорили к 9 годам

Бережной приговорён к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Фото: YouTube

Следствие и суды по уголовному делу об убийстве мужчины нетрадиционной ориентации, которое случилось на Курском вокзале Москвы, затянулось на два года. Напомним, все случилось летом 2019 года. Тогда москвич Антон Бережной сцепился с двумя мужчинами на перроне. Парочка, по его словам, вела себя вызывающе и всем своим поведением демонстрировала окружающим близкие отношения. Это и не понравилось Бережному, который сделал мужчинам замечание. Слово за слово и началась драка. Бережной отбивался кулаками, а потом достал нож, которым ранил одного из оппонентов. В тот же день представитель ЛГБТ-сообщества скончался. Второй пострадавший отделался легкими травмами. Тогда же против Бережного возбудили уголовное дело по тяжкой статье 105 УК РФ «Убийство».

Саму историю долго мусолили российские и иностранные СМИ. Бережной все время следствия и первого суда провел в СИЗО. Свою вину он так и не признал: уверял, что нож достал только для самообороны и потерпевший якобы сам упал на лезвие. Прокуратура не поверила и утвердила обвинительное заключение. А вот суд присяжных встал на сторону обвиняемого. В феврале 2020-го Бережного оправдали и освободили в зале суда. По новой правоохранительная машина заработала через полгода, в сентябре 2020-го года. После многочисленных жалоб родственников потерпевших Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. На это раз обошлось без присяжных.

Почти 9 месяцев в Басманном суде тянулись судебные заседания. Бережной, как и прежде, настаивал на своей невиновности. А вот свидетели, которые повторно выступили в суде, говорили об обратном: это было именно убийство. Против обвиняемого сыграли и выводы многочисленных экспертиз. Ну а окончательно его образ добропорядочного гражданина испортил недавний случай. 1 июня во время очередного судебного заседания обвиняемый пропал. Два дня он был в розыске и не на шутку разозлил этим суд. 3 июня его арестовали и оправили в СИЗО.

Приговор же по делу состоялся сегодня, 9 июня. В зале суда Бережной появился в окружении вооруженных приставов, которых к нему приставили после недавнего побега. Несмотря на это, мужчина вел себя вполне уверенно и не выказывал ни тени раскаяния: руки в брюки, надменный взгляд. Возможно, был убежден, что оправдают и на этот раз. Но вышло все иначе.

- Бережной приговорён к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что исправиться он сможет только в изоляции, - сообщили «Комсомольской правде» в Басманном суде Москвы.

О том, что это решение суда будет обжаловано, сразу после вынесения приговора заявили адвокаты осужденного. На это у них есть 10 дней.