Ради нового хостела на Арбате бизнесмены снесли опоры исторического дома: «Квартиры могут рухнуть на головы людей»

Дом по адресу Кривоарбатский переулок, 3 построили в 1913 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кривоарбатский переулок в центре Москвы начинается у «стены Цоя», где по сей день собираются ребятами с гитарами, а туристы любят оставлять автографы с текстами песен «Кино»... Дом №3 в Кривоарбатском построили в 1913 году по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее. Известный был до революции российский архитектор! Строитель, между прочим, первых московских «небоскребов» - дома о 9 этажах и выше тогда называли «тучерезами». Так вот в цоколе дома №3 архитектор задумывал две квартиры для дворников. В советские годы помещения перепрофилировали, сделали там архив поликлиники, а уже в новое время площадь кто-то приватизировал. Хотя долгое время «подвалы» стояли пустыми.

- А в прошлом году пришли рабочие и начали ремонт без всякого проекта, - рассказывает председатель ТСЖ дома Светлана Сергеева. - Мы вызвали полицию. Тогда работы остановили, но потом сделали проект и вновь началось. Они снесли все перегородки. Среди них были разгрузочные (конструкции, которые поддерживают несущие конструкции дома: - Ред.). Разрешений на такую перепланировку у них нет.

КОММУНИКАЦИИ НЕ ВЫДЕРЖАТ

По документам «дворничьим» подвалом владеет юрлицо - компания из Питера.

Как и бывает в таких историях, бизнесмены в свои грандиозные планы жильцов не посвящают. Но по проекту становится ясно: задумали построить хостел или мини-гостиницу - две квартиры поделили на шесть комнат.

- Документов на перепланировку не подавали и делают хостел, - рассказал «КП» глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. - Мы встретились с собственником, объяснили ему, что квартиры над цоколем в аварийном состоянии. Она в любой момент может рухнуть без подпорок. Сейчас «Жилищник» сделает временные конструкции, пока идут разбирательства. Хозяин помещения вызван в Мосжилинспекцию округа. Он пока от идеи строительства не отказывается. Но теперь ему придется все делать в правовом поле.

Жильцы же вообще не в восторге от идеи поселить в подвале-цоколе посторонних. Требуют восстановить перегородки и вернуть прежнюю планировку.

- В цоколе было две мокрых точки для санузлов, по проекту их собираются сделать шесть! Все это пойдет в общую канализацию. Старые коммуникации дома не рассчитаны на такую нагрузку. У нас случались засоры, которые поднимались на несколько этажей вверх. Плюс это посторонние в нашем подъезде, запахи, шум...

Задний двор дома и черный ход, который по задумке новых владельцев будет входом в хостел. Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК МАСКИРУЮТ ХОСТЕЛЫ

Интересно получается. Вообще-то в России еще два года назад запретили делать хостелы в многоквартирных домах - тогда такие заголовки пестрели в СМИ. Но на деле все не так просто. Главное положение закона: постояльцев нельзя селить в жилых помещениях. Но при этом бизнес может оформить перевод квадратных метров в нежилой фонд с отдельным входом.

Жилое и нежилое - это юридический статус квадратных метров. Так делят недвижимость для жизни и бизнеса. Например, все отели по бумагам считаются нежилыми помещениями.

В доме на Кривоарбатском отдельная дверь в цоколь есть. Вот только не учтено еще одно «маленькое» условие для перевода недвижимости в нежилой фонд - бизнес не заручился согласием собственников.

- Хотя предприниматель может и не переводить это имущество в нежилой фонд. Если он не будет делать вывеску хостел или мини-отель, а обставит все как сдачу квартир по договору найма, - объясняет юрист Андрей Куликов. - Ведь сдавать жилые квартиры закон не запрещает. Если же проверка выяснит, что там работает отель или хостел, то юрлицу грозит штраф до 30 тысяч рублей и закрытие через суд.

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ

В Европе хостелы - бюджетный ночлег для туристов. В Москве они ассоциируются с рассадником криминала, антисанитарией и мигрантами. Слово «хостел» в экстренных сводках не редкость. С начала года горели мини-отели на Мясницкой, Волгоградском проспекте, Бауманской, Гарднеровском переулке (Басманный район), Новорязанской улице (Красносельский район). Еще в нескольких хостелах случались поножовщины с ранеными. А если открыть группы московских районов в соцсетях, то натыкаешься на жалобы тех, кто вынужден жить рядом с хостелом:

- Двор заставили своими машинами!

- По квартирам начали расползаться насекомые…

- Вечером идешь мимо и оказываешься в облаке сигаретного дыма, кругом раскиданы пивные бутылки.

В этом подвале собираются сделать хостел. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ТУРИСТЫ» ВМЕСТО ПАРКОВКИ

Впрочем, не всегда хостел расположен за стенками жилых квартир. В ЖК «На Мельникова» в Южнопортовом районе Москвы несколько месяцев пытаются предотвратить открытие хостела-гиганта. Для жителей микрорайона застройщик сделал парковку. Но аккурат перед сдачей объекта разорился и готовое здание ушло с аукциона.

- В апреле сюда приехали строители, сказали, что будет хостел, хозяин уже закупил тысячи коек. Это же мировой рекорд для хостела! - возмущается местный житель Алексей Коноплев. - Но мы такого соседства не хотим. Кому понравится жить рядом с огромным комплексом для мигрантов?

Жители строчат во все московские и федеральные инстанции, но пока отовсюду сыпятся одни отписки.

Многоуровневый паркинг у ЖК «На Мельникова» тоже хотят превратить в хостел. Фото: Андрей АБРАМОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Как жильцы победили «гостишку»

Подвал пятиэтажки в Стрельбищенском переулке, 24 - неподалеку от Москва-СИТИ - хотели переделать под ночлежку для мигрантов. Работы начали прошлой осенью. Внутрь даже занесли сотню матрасов. Но тут жильцы забили тревогу. Бизнесмены попытались уладить конфликт: вступили в общий чат дома, рассказывали, что будет не хостел для работяг из Средней Азии, а мини-гостиница для командировочных...

Но местные жители на уверения коммерсантов не поддались. Разослали десятки жалоб по инстанциям. Да, помещение было нежилым и по закону там имели право открывать хостел. Но при этом вентиляция и условия пожарной безопасности в подвале - серьезно хромали .

- В итоге за несколько месяцев их замучали проверками по нашим обращениям, - хвастаются жильцы. - И собственники в итоге просто отказались от идеи открывать хостел в подвале нашего дом.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вам мешает хостел

1. По закону хостелы нельзя размещать в помещениях, которые имеют статус жилого. Узнать статус можно, заказав выписку из ЕГРН - в МФЦ или через сайт Федеральной кадастровой палаты.

2. Если помещение нежилое, то обратитесь в управление Роспотребнадзора. Оно обязано проверить, каким образом предоставляются гостиничные услуги. Проверено - коллективные жалобы намного эффективней заявлений отдельно взятых горожан.

3. Еще одно обращение следует отправить в Мосжилинспекцию. Они могут привлечь собственника за незаконную перепланировку помещения - ведь для обустройства хостела нужны новые санузлы, а их оборудование нужно согласовывать.

4. Пишите в управу района, если есть нарекания к пожарной безопасности. И вообще - чиновники тоже обязаны отреагировать.

5. Получаете отписки? Жалуйтесь на бездействие в прокуратуру. Бывает так, что ревизоры выносят предписание начать работу по обращению, и хостел привлекают к ответственности.

6. Роспотребнадзор может только приостановить работу хостела до 90 суток. Закрыть бизнес вправе только суд.

Если формально бизнесмены правы, но их работа мешает жильцам, тогда все равно можно обратиться в суд. В иске писать о нарушениях правил тишины, санитарных норм, неприятных запахов. Подтвердить все это поможет административный состав - проще говоря, нарушения, которые до этого обнаружили жилинспекция и Роспотребнадзор.

На практике обычным жильцам сложно собрать документы и подать иск. Поэтому лучше нанять юриста.