Мошенники не пройдут: Чат-бот Мосгаза сообщит жителям о плановой проверке в доме

С помощью онлайн-сервиса жители могут узнать точную дату плановой проверки газового оборудования в квартире

Лжегазовики продолжают атаковать москвичей, чаще всего пенсионеров. Обманом впаривают им ненужные газовые приборы и техобслуживание втридорога. Для борьбы с мошенниками Мосгаз запустил сразу два новых сервиса – Телеграм-бот и подписку на официальном сайте.

С помощью онлайн-сервиса жители могут узнать точную дату плановой проверки газового оборудования в квартире. Бот также напомнит о предстоящем визите слесаря за неделю и за сутки. А когда мастер все сделает, сервис поможет жильцам оценить работу специалиста. Сделать это можно любым удобным способом - приложив фото, видео или даже записав голосовое сообщение.

- Среди фишек сервиса – возможность выбирать удобные вам часы проверки, указав свои контактные данные, - отметили в пресс-службе Мосгаза. - Новый сервис улучшит работу специалистов и повысит комфорт обслуживания горожан.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Воспользоваться сервисом можно прямо сейчас:

- в мессенджере Telegram

- на сайте МОСГАЗа

ЦИФРА

Сегодня в Москве более 1,8 миллиона газифицированных квартир. По правилам в каждой из них такая техника должна проверяться вовремя. Техобслуживание проводится раз в год по графикам, согласованным с префектурами.

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