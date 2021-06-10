Улочки московские, только не Лужковские: почему в столице в честь бывшего мэра в ближайшие годы не назовут даже проулок

Четвертая улица есть, а третьей и второй нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начнём с небольшого абсурда. И звонка в какую-нибудь оперативную службу. Например, в полицию. Допустим, вы потерпевший. Никакого лютого криминала - типа убийства или насилия - представлять не будем, а вот что-нибудь лёгонькое вполне. Например, у вас украли кошелёк. Вы набираете ноль два и сообщаете о своём горе. Молоденький сержантик, прижав плечом телефонную трубку, уточняет, где именно вы находитесь.

Порыскав глазами по сторонам, вы останавливаете взгляд на темно-синей табличке «улица 8-го марта».

Сотрудник вбивает это название в базу и округляет глаза. Вместо одного ориентировочного флажка вылезло сразу шесть.

- Это в Южном Бутове, что ли? - уточняет сержант.

- Нет, - удивляетесь вы.

- В Косино-Ухтомском районе?

- Нет!

- В посёлке Внуково?

- Вообще-то я нахожусь в районе Аэропорт, - казалось бы, ставите точку вы, но не тут-то было.

- На 1-й улице 8 марта? - интересуется дежурный (его сморщенный лоб покрылся испариной, но вы этого не видите).

- Нет.

- На 4-й?..

- Нет?

- А на какой тогда?

- Просто 8 марта! В десяти метрах от магазина «Пятёрочка». Тут ещё бомжик сидит на клумбе. Но он украсть не мог, потому что я с ним не контактировал…

Самое интересное, что подобная путаница в рамках одного района Аэропорт действительно возникает. Сотрудники полиции, медики, пожарные вечно уточняют, на какую именно улицу им приехать. Так уж наворотила история.

Но обо всё по порядку.

Налево пойдёшь - на четвертую попадешь, а если направо - то просто на улицу 8 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДА ПУСКАЙ ХОТЬ МИНДЮКИНО, ЛИШЬ БЫ ДОКУМЕНТЫ НЕ МЕНЯТЬ

Изучив архивы, житель 4-й улицы 8-го марта Константин предложил переименовать ее в улицу... Лужкова.

- А что, - говорит, - Юрий Михайлович сделал много хорошего. Сколько дорог построил, развязок. Неужели не заслужил?

Жители, конечно, взбаламутились. Это же столько документов менять. Бежать в банки, Пенсионный фонд, паспортный стол, загс. Самые едкие напомнили, что уволили Лужкова в связи с утратой доверия. И вдруг целую улицу в честь него называть.

- Да какую улицу? - смеются в ответ сторонники Константина (а такие тоже нашлись). - Всего три дома жилых. 4 корпус 1, 4 корпус 2 и 5-й. Всё остальное офисы, магазины, научно-технический центр «Модуль».

У некоторых курьеров от таких повторов мозг взрывается. Хорошо, что есть навигатор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин накатал свои мысли на бумаге и разослал депутатам самых разных мастей. Попытка не пытка, а спрос не беда. Кто-то не ответил вовсе. А кто-то (народный артист России Евгений Герасимов, например) передал обращение в Департамент культурного наследия, о чем и уведомил заявителя.

Как же так получилось, что в одном районе сразу у трёх улиц почти одно и то же название?

В тридцатые года 20 века здесь была своеобразная Рублевка. Окраина, дачи, особняки. И простые, бесхитростные топонимы. 1-я улица Рыкова, 2-я, 3-я, 4-я. Рыков - это известный революционер, партийный деятель. Расстрелянный в 1938 году. После казни возникла необходимость переименовать всё, что было названо в честь него. И четырем улочкам вернули прежнее название - Истоминские (Истомин был местным, ничем не примечательным домовладельцем). Также по номерам - 1-я Истоминская, 2-я, 3-я... Не прошло и года, как таблички снова сменили. И сделали четыре номерных улицы 8 марта. Но со временем и застройкой из них осталось только две - 1-я 8 марта и 4-я (на которой живет Константин). И еще просто «улица 8 марта» (бывший Истоминский проезд). На ней расположена Центральная клиническая психиатрическая больница Подмосковья, знаменитая тем, что в ней лечился сам Врубель (по его эскизам была выполнена ограда заведения с центральными «сказочными воротами»).

Жительница Москвы Аделия довольна, что в честь женского праздника в Москве так много названо улиц. Ничего, не запутаемся! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это если кратко.

Прибавьте сюда еще три улицы 8 марта - в Косино-Ухтомском районе, в Южном Бутове и в поселке Внуково (в составе Москвы с 2012 года).

- Никто не настаивает именно на Лужкове, - сообщил «КП» активист Константин. - Это может быть любой другой человек. Но известный, достойный и с благозвучной фамилией. Скажем, в районе Аэропорт долгое время проживал Гайдай. Почему бы не назвать улицу в честь него? Или Эмиль Брагинский. Многие думают, что в «Иронии судьбы» были описаны типовые квартиры юго-запада столицы. На самом деле, знаменитому сценаристу дали жилье здесь в районе Аэропорт. В то время это была окраина. Никаких тебе арбатских переулков и исторического центра. Кстати, в ноябре этого года Эмилю Вениаминовичу исполнилось бы сто лет. Чем не повод назвать в честь него улицу?

Когда-то 4-я Рыкова и 4-я Истоминская Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЮБОЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЛИШЬ 10 ЛЕТ СПУСТЯ

Когда из Мосгорнаследия пришёл официальный ответ, многие жители 4-й улицы 8 марта вздохнули с облегчением. Название остаётся прежним, а, значит, не надо будет бегать по инстанциям и менять документы.

Приведём основные тезисы.

- Присваивать имена и фамилии известных людей можно только новым улицам (безымянному или проектируемому проезду) и по истечении 10 лет со дня их смерти (бывают исключения, когда увековечить чье-то имя рекомендует лично Президент или мэр, но это не наш случай). А посему переименовать улицу 4-ю 8 марта возможно лишь после 10 декабря 2029 года. Да и то - только теоретически. Это же не новая улица. И не безымянная.

- Улица Лужкова - название сомнительное, потому как оно имеет фонетическое сходство с другими топонимами. Например, с Лужнецкой набережной, Лужнецким проездом, улицей Лужской и улицей Лужники.

Многие жители против переименования - не хотят менять документы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Решение о присвоении нового названия принимается Правительством Москвы при согласии Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города.

Для этого нужно:

- приложить карту-схему с точным расположением улицы;

- указать размер и характер ее застройки;

- обосновать предлагаемое наименование, предоставить биографию человека, в честь которого предлагается назвать улицу.

В Мосгорнаследии добавляют, что поменять уже существующее название все-таки можно, но в исключительных случаях. Например, в целях восстановления исторической справедливости (когда возвращают топонимы, отражающие «наиболее существенные индивидуальные характеристики улицы») или устранения дублирования. Бывает также, что у топонима меняется статус. Скажем, проезд становится проспектом. Или наоборот.

На 4-й улице 8 марта всего три жилых дома, всё остальное - офисы и магазины Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования 19-ти площадям, улицам и скверам города.

Новые площади

- Академика Вершиловой в Щукине (в память о микробиологе и эпидемиологе Пелагее Вершиловой);

- Валерия Харламова в Даниловском районе (в честь великого хоккеиста);

- Крестовниковых в Восточном Бирюлёве (в память о купеческой династии);

- Мазурина в Измайлове (в честь купца Константина Мазурина).

Новые скверы

- Героев-нефтяников в Капотне (рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом);

- Московского метро в Сокольниках (между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава);

- Московских энергетиков в Академическом районе (перед центральным клиентским офисом ПАО «Россети Московский регион»);

- Борец в Ново-Переделкине (рядом со спортивной школой «Борец»);

- Люблинский (рядом со станций метро «Люблино»).

Новые улицы

- Ротмистрова в Щукине (в память о Герое Советского Союза);

- Аллея Архитектора Долганова в Хорошевском районе (в память об архитекторе);

- Военное поле в Хорошевском районе (присвоено проектируемому проезду №2169);

- Игоря Нетто в Покровском-Стрешневе (в честь гениального футболиста);

- Домниковский переулок в Красносельском районе (между проспектом Академика Сахарова и домом №3 по Орликову переулку);

- Архитектора Великовского в Красносельском районе;

- Ивана Гераськина в Капотне (в память о военном разведчике);

- Эрисмана в Пресненском районе (в честь врача-гигиениста);

- Весловский проезд в Капотне (на этом месте находилось урочище Веслово);

- 7-й проезд Марьиной Рощи.

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