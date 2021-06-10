Старт археологического сезона 2021 в Москве: Монеты времен всех русских царей, клад бедняка и другие необычные находки

Самые интересные артефакты с Павелецкой площади показал журналистам глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Московские археологи выходят на раскопки. Причем поиски ценных для истории столицы вещей проходят не только в центре, но и в Новой Москве. О начале очередного археологического сезона рассказал сегодня, 10 июня, на пресс-конференции руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Такой глиняной куклой играли в конце 19 века маленькие москвички. Археологи прозвали находку «Девушка с косой» Фото: Светлана ВОЛКОВА

- У нас по-настоящему глобальные планы на этот археологический сезон, - заявил Емельянов. - Прошлый год для археологов был особенным. Пандемия внесла свои коррективы - не было раскопок, проводились только археологические разведки и наблюдения.

По его словам, в этом году раскопки планируются более чем на 800 площадках, из них две трети - в Новой Москве. Самыми интересными обещают стать Воспитательный дом в Китайгородском проезде, а на присоединенных территориях - старинная усадьба Измалково в поселении Внуковское и участок селища Заболотье.

Импортные вещи подделывали на Руси издревле. Слева - фрагмент подлинной турецкой курительной трубки конца 18 - начала 19 века. А справа - подделка такой трубки, выполненная столичным мастером Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Одним из открытий конца прошлого года и начала 2021-го стала Павелецкая площадь, - сообщил глава Мосгорнаследия. - Археологи уже в шутку переименовали ее в Денежную площадь. Главная находка - клад русских медных монет конца XV – XVI веков. Впервые в Москве мы обнаружили такое скопление из 88 мелких монет. Обычно деньги подобного мизерного номинала не прятали. Видимо, их владелец был очень бедным человеком и для него даже такие деньги представляли определенную ценность. Сумма равнялась недельному рациону.

На Павелецкой площади откопали монеты времён правления всех государей - от Елизаветы Петровны до Николая II Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ещё одной фишкой Павелецкой площади стали разные монеты времён правления разных государей - Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Николая I, Николая II. А также и серия советских монет довоенных лет.

Клад бедного москвича из 88 медных монет, найденный на Павелецкой площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Мы получили срез жизни столицы в этом районе от 16 века до первой половины 20 века, - сказал Алексей Емельянов. - Мало кто предлагал, что на Павелецкой площади можно найти клад 16 века. Ведь от культурного слоя там мало что осталось, поскольку строительные работы часто велись здесь в разное время.

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