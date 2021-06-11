Жаркая пора на скидки: выгодные развлечения в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето в Москве - время отдыха и интересных событий. Школьники отправляются на заслуженные каникулы, отдохнуть не мешало бы и родителям. Именно сейчас в столице открываются эко-фестивали, кинотеатры под открытым небом и запускаются речные прогулки по Москва-реке. Побывать хочется везде, но при этом не опустошить полностью кошелек. "КП" расскажет, как разумно сэкономить на развлечениях.

Ящик мороженого, сальса и хоккей

В июне каждые выходные на площадке "Москвариума" на ВДНХ будут проходить бесплатные тематические лекции и активности для детей и взрослых.

- Запланированы творческие встречи с фотографом Виктором Лягушкиным, который известен своими подводными съемками, лекции "Чистота нашего дома" и "Коралловый риф: экология мирового океана". Для детей будут организованы практические занятия "эко-цепочки", экологическая игровая программа "Защитники Планеты", кукольный спектакль "Веник и Кефирчик спасают планету", - рассказали в "Москвариуме".

Вкусные акции ждут гостей на смотровой площадке Panorama360 в "Москва-Сити", где расположена самая высокая фабрика мороженого в мире с бесплатной дегустацией. Можно наслаждаться лучшими видами на столицу и пробовать пломбир в стаканчиках со вкусом сахарной ваты, с арахисовой пастой и "ночное" мороженое с пониженным содержанием калорий - всего 66 вкусов. А с 21 июня по 28 июня, покупая семейный билет, коробка мороженого всего за 1 рубль.

- Семейный билет (2 взрослых + 2 детских билета) позволит сэкономить почти 20% - 3950 рублей вместо 4800 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого, - рассказали в пресс-службе смотровой площадки Panorama360.

Жаркие танцы, вечеринки и творческие встречи запланированы в фудмолле "Депо. Москва". Оживит летние вечера DJ Катя Гусева, а с 5 июня открывается сезон опен-эйров по сальсе и бачате.

- Мастер-классы начинаются в 19.00, в течение двух часов все желающие смогут выучить базовые шаги и основы взаимодействия в паре. Участие бесплатное, - рассказали в пресс-службе фудмолла "Депо. Москва".

До конца июня на главной сцене будут проходить танцевальные батлы, вокальные марафоны, выступят Птаха, Dino MC47, Батишта, Istokiya, Мойша Эскобар, Trilla, Dakena и Nikoletta.

Передвигаясь по городу всей семьей - из парка на смотровую площадку, а после на выставку или на трансляции матчей Чемпионата Европы, на каждой поездке в метро и на МЦК можно сэкономить 10-20 рублей. Такая акция действует до конца июня. Как это работает? Если оплачивать проезд бесконтактной картой "Мир", то стоимость проезда составит 36 рублей - сразу спишется полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма скидки (10 рублей) вернется на счет карты.

- Учитывая рост интереса к акции, мы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы решили реализовать возможность выгодного проезда не только для держателей бесконтактных карт "Мир", но также для пользователей Mir Pay и Samsung Pay, - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Автор фото: Тимур ХАНОВ

Если оплачивать смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта "Мир", то стоимость проезда составит всего 26 рублей - скидка на каждой поездке будет 20 рублей.

Для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу с 11 июня откроют фан-зону. Площадка будет расположена в "Лужниках", до которой можно добраться от станции метро "Спортивная" или "Воробьевы горы". Смотреть футбол здесь можно будет все дни чемпионата с 11 июня по 11 июля, вход бесплатный. Уже 12 июня наша страна будет болеть за сборную России, которая встретиться с командой Бельгии.

- Будет открыта регистрация на сайте euro2020.moscow.sport для желающих посетить фан-зону в Москве для публичного просмотра, - объяснил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Скидки ко Дню рождения

Именинникам, которые родились летом, многие рестораны и кафе предлагают скидки по случаю Дня рождения. Флотилия "Рэдиссон Ройал", например, дарит специальные условия: 15% скидка на все меню "a la carte" на борту белоснежной яхты в День рождения и в течение шести дней после праздничной даты.

- Просто покажите в кассе на причалах "Гостиница "Украина" или "Парк Горького" документ (паспорт, свидетельство о рождении, военный билет или водительское удостоверение), где указана дата рождения, и получите специальный купон акции "С Днем Рождения!", - рассказали в пресс-службе флотилии "Рэдиссон Ройал".

На праздничное меню в кафе и ресторанах именинникам предоставляют скидку от 10 до 20%, а еще дарят торты, пирожные и зажигают свечи для создания праздничного настроения.

- В День рождения мы предоставляем скидку 20% на все заказанные блюда, кроме алкоголя, - рассказали в ресторане "Гретель".

"Поэтичные" скидки приготовила Московская канатная дорога ко Дню рождения Александра Пушкина. Скидка в 50% на поездку ждет каждого, кто является однофамильцем любого героя произведений великого поэта.

- Онегины, Дубровские, Ларины, Ленские, Томские, Белкины, Чекалинские и прочие смогут, предъявив удостоверение личности на кассе. А посетителям, которые прочитают фрагмент стихотворения Пушкина, подарим скидку 20%, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.