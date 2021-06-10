В Москве реконструируют Северный речной порт и продлят набережную рядом с ним

Речной трамвайчик у Северного речного вокзала. Фото: Андрей АБРАМОВ

Северный речной вокзал и соседний парк после реставрации стали ещё одним любимым местом москвичей и туристов. Но обновление набережных в этом районе продолжается. В ближайшие годы реконструируют Северный речной порт по соседству и превратят его в единое с Северным речным вокзалом пространство для отдыха. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пляжной зоны отдыха с бассейнами на набережной, а также благоустроенной территории Национального теннисного центра имени Самаранча.

«Москвичи долго просили реконструировать зону Северного речного вокзала, - сказал Собянин. - Мы несколько лет занимались реставрацией исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого реконструировали большой «Парк Дружбы», который примыкает к Северному речному вокзалу - исторический парк вокзала. Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство. Вот за год с небольшим здесь побывали 1,5 миллиона человек».

По его словам, в соседнем Национальном теннисном центре восстановили корт и создали инфраструктуру. А рядом еще открыли одну из самых просторных пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами.

«Я считаю, получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, «Зарядьем», «Лужниками», - отметил мэр. - Но на этом мы не остановимся. Рядом сложная территория грузового Северного порта, которая создает немало неудобств и беспокойства для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше, продлить набережную. Таким образом вдоль Ленинградского шоссе территория Москвы-реки, водоканала станет единым комплексом. Проект войдет в программу реконструкции набережных Москвы-реки. Это будет огромное пространство, удобное и комфортное для москвичей».

ЧТО СДЕЛАЛИ

1. На Северном речном вокзале в южной части набережной появился один из самых больших пляжных комплексов в Москве. Его площадь - более 5 тысяч квадратных метров.

В него входят:

- три бассейна с системой обогрева воды, раздевалками, санузлами и душевыми;

- 60 шезлонгов и солнечных зонтов, 8 диванов-ракушек с откидным козырьком и 55 многоместных мягких ложа с балдахинами и подушками;

- летняя кухня и фитобар.

Пляжная зона возле Северного речного вокзала в Москве. Фото: Алиса ТИТКО

Пляж открыт ежедневно с 10.00 до 22.00. Одновременно здесь могут отдыхать около 350 человек.

В начале июля здесь откроется ресторан «Речной» с греческой кухней, панорамными окнами и видом на Химкинское водохранилище. Летняя веранда ресторана начнет работать уже с 15 июня.

2. В теннисном центре благоустроили территорию вокруг зданий, построили 11 павильонов, к примеру, для администрации, охраны, обслуживания теннисных кортов. Около одного из павильонов - веранда для летнего кафе.

Для зрителей поставили 12 трибун, рассчитанных на 1 448 человек.

Рядом открыли две игровые площадки для детей разного возраста и две площадки воркаут со снарядами для тренировок.

Кроме того, специалисты укрепили берег Химкинского водохранилища на участке длиной порядка 600 метров. Для этого использовали габионы – сетчатые конструкции, заполненные гранитным камнем.

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